Nossum uaktuell for Northug-comeback

ANNONSE

Petter Northug har signalisert endringer i støtteapparatet etter årets svake sesong. Han får neppe gamletreneren Eirik Myhr Nossum med på laget.

Nossum var personlig trener for skistjernen fra mai 2013 og gjennom OL-sesongen 2014, som heller ikke ble noen suksess for Northug.

Senere er Nossum blitt assistenttrener for herreløperne i det norske landslaget – en jobb han trives så godt i at han utelukker en retur til «Team Northug».

- Jeg trives fryktelig godt. Jeg har ikke lest så mye av det Petter har sagt, men for min egen del har jeg det som plommen i egget i Norges Skiforbund. Det har vært drømmejobben hele veien, så det er nok ikke aktuelt, sier Nossum til NTB om en mulig trenerrolle for barndomskompisen.

FORTSETTER IKKE MED NORTHUG: Eirik Myhr Nossum trives godt som assisterende trener for langrennslandslaget for menn.





Bytter trener?

Northug fikk sesongen ødelagt av for tøff trening etter et høydeopphold før jul, noe han selv har omtalt som en "barnefeil". Likevel har han varslet endringer i støtteapparatet før neste sesong.

- Det som har vært i år har vært for dårlig. Da må man gjøre endringer, rett og slett, sa han til Adresseavisen etter at VM i Lahti endte uten medaljer for hans del.

Samtidig har trener Stig Rune Kveen, som erstattet Nossum i 2015, tatt deler av ansvaret for Northugs svake sesong.

Tror på Northug

Nossum vil ikke spekulere i om Petter Northug kunne hatt en bedre sesong om han var med i landslaget. Derimot presiserer han at Northug ikke er den første som er blitt straffet for overtrening.

- Jeg tror han har et fryktelig godt apparat rundt seg. Det der kunne ha skjedd uansett, sier Nossum, som forventer at Northug slår tilbake neste vinter.

- Jeg har full tillit til at han kommer tilbake neste år og er med hele sesongen. Det er få som er så rutinerte som Petter. Han vet veldig godt selv hva som skal til, og det er små detaljer han har bommet på i år som jeg er helt sikker på at han retter opp til neste år.

(©NTB)