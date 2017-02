NRK-ekspert mener Stian Eckhoff burde gå

ANNONSE

VM i skiskyting ble en fiasko for de norske skiskytter-kvinnene. Etter ellevteplass på stafetten og en tolvteplass individuelt som de beste resultatene å vise til har det blitt stilt mange kritiske spørsmål til både utøverne og trenerstaben.

NRKs skyteekspert Ola Lunde mener det må skje noe drastisk på damesiden.

NRK-EKSPERT: Ola Lunde.

- De har vært for dårlige, skytingen er elendig og de svikter igjen. Jentene har jo potensialet til flere gull, for de er gode på ski. Dessverre svikter skyteferdighetene nå igjen, sier Lunde til Nettavisen.

- Hva burde gjøres?

- Det må byttes, eller vurderes å bytte skytetrener, sier skyteeksperten.

Les også: Martin Johnsrud Sundby vant i Estland





- Får stå for det han sier

Landslags- og skytetrener Stian Eckhoff forstår Ola Lundes synspunkter.

- Ola får stå for det han sier. Jeg tenker som så at Ola burde visst at vi aldri har vært på det nivået som kreves for å være med i toppen. Det er det nivået vi prøver å bygge oss opp til. Vi kan ikke forvente at 25-26 år gamle jenter skal være faste medaljesankere, når de ikke er mer stabile enn det vi har sett, sier Eckhoff til Nettavisen.

- Angrer ingen ting

Det forekom en episode etter det siste rennet i VM hvor en NRK-reporter stilte Stian Eckhoff til veggs med mange kritiske spørsmål. Det endte med at Eckhoff avbrøt intervjuet. Videre prøvde intervjueren å stoppe Eckhoff fra å gå, men ble skjøvet unna av landslagstreneren.

- Det som ikke kommer frem er at han står og bråholder i meg under intervjuet og det syntes jeg var unødvendig, sier Eckhoff om NRK-reporteren.

- Angrer du på intervjuet?

- Jeg angrer ikke på noen ting. Jeg står der i tre minutter og prater med NRK, og det er ikke lett å gjøre en evaluering før sesongen er over. Det var ikke noe fra min side der som man kan være kritisk til, forteller Eckhoff.

Ola Lunde fikk også med seg intervjuet.

- Han var vel skuffa og lei seg. Alle så jo hvordan det har gått.

- Burde han som landslagstrener stå mer rakrygget i en slik situasjon?

- Ja, det kan du si. Han burde nok det. Men det var kanskje ikke rett tidspunkt å ta det på. Han må vurdere ting nå fram mot våren, avslutter NRK-eksperten.

- Nest beste skytteren

Eckhoff nevner forøvrig at Kaia Wøien Nicolaisen har nest best treffprosent på standplass av alle i verdenscupen denne sesongen. Landslagstreneren mener hun kan hjelpe resten av laget til å forbedre seg. Hvis askerbøringen får opp dampen i sporet kan hun med andre ord bli en stor trussel for motstanderne.

- Hun har en funksjon i laget hvor hun kan hjelpe de andre jentene til å bli bedre skyttere og dermed har hun mye å bidra med, sier Eckhoff om Nicolaisen.