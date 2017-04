NRK og TV 2 lurt av aprilspøk: - Jeg har aldri sagt det der

ANNONSE

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen, forteller til NRK.no at han «aldri har opplevd lignende» om nyheten om at Planica ønsker å slette polakkens bakkerekord på 252,5 meter.

Det er kanskje heller ikke så rart ettersom nyheten viser seg å være feil.

NRK og TV 2 har sitert nettsiden skijumping.pl som hevder de har intervjuet Planica-direktør Jelko Gros.

- Aprilspøk



Han forteller til nettsiden at arrangøren i Planica vil sende et brev til Det internasjonale skiforbundet (FIS) der de ber om at bakkerekorden blir slettet.

Planica-direktøren forteller imidlertid til Nettavisen mandag at dette ikke stemmer.

- Nei, jeg har aldri sagt det der. Dette er en aprilspøk, sier Gros til Nettavisen.

Den polske nettsiden har også markert tittelen til den aktuelle artikkelen med «1. april».

Redaktør for skijumping.pl, Tadeusz Mieczynski, bekrefter i en epost til Nettavisen at NRK og TV 2 har latt seg lure.

- Jeg beklager forvirringen, men dette var en spøk. Vi hadde tre spøker på siden vår 1. april, forklarer Mieczynski til Nettavisen.

- Jeg får bare beklage, men dette er tradisjon på 1. april, sier polakken.

Var nedi med rumpa

At det hele er en spøk, kommer nok som en skuffelse for flere.

Det vakte nemlig oppsikt da Stoch fikk rekorden sin godkjent etter at TV-bildene viste at han var klart nedi med rumpen før fallgrensen.

Dommerne godkjente likevel hoppet og dermed står bakkerekorden.

- Jeg kjenner til reglene veldig godt. De sier at dersom tre dommere dømmer stående hopp, så blir rekorden gjeldende, forklarer Gros.

Han legger til at hopphistorien er full av lignende hendelser og at Planica ikke har noen planer om å klage inn dette til FIS.

Krafts rekordhopp skapte reaksjoner

Stochs rekordhopp i Planica er ikke det eneste hoppet som har skapt reaksjoner den siste tiden.

Verdensrekordhoppet til Stefan Kraft i Vikersund ble i ettertid heftig diskutert ettersom flere er usikre på om hopperen var nedi med rumpen i snøen eller ikke.

Også i dette tilfelle ble hoppet godkjent etter at fire av fem dommere mente at østerrikeren klarte å holde seg på beina før fallgrensen.

Nettavisen har ikke lykkes å få noen kommentar fra NRK mandag ettermiddag, men redaksjonssjef i TV 2, Tore Rørtveit, legger ikke skjul på at TV 2 ble lurt.

- Vi gikk på og det innrømmer vi. Der tok de oss så det sang, sier Rørtveit til Nettavisen.

NRK har nå slettet sin artikkel, mens TV 2 har oppdatert saken med at det hele var en aprilspøk.