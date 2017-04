Nytt tap for Zuccarellos Rangers

ANNONSE

N.Y. RANGERS - OTTAWA SENATORS 5-6 e.e.o.:

For New York Rangers gikk inn i den tredje perioden med 4-2-ledelse.

Seier ble det imidlertid ikke.

For Senators, med Jean-Gabriel Pageau i spissen, utlignet til 5-5 i en dramatisk tredje periode, dermed skulle kampen avgjøres i ekstraomganger.

Etter en målløs første ekstraomgang ble Pageau matchvinner da han dunket inn vinnermålet tre minutter ut i den andre. Det var Pageaus fjerde mål i oppgjøret, som ble kveldens store spiller.

Dermed har Zuccarellos Rangers fått en verst tenkelig start på kvartfinalen i NHL-sluttspillet. Senators har vunnet to av to kamper, i det det gjenstår fem i best av sju-serien.

Basert på all tidligere statistikk fra NHL er sjansene nå små for at Rangers skal kunne snu den negative trenden til avansement til semifinalen. Ifølge whowins.com er det faktisk 88,6 prosent sjanse for at Rangers rykter ut ved å haven under 0-2 i kamper.

Statistikken kan selvfølgelig brytes. Neste oppgjør spilles i Madison Square Garden 2. mai.

Rangers best i gang

Flere av New York Rangers offensive spillere våknet til liv i det andre kvartfinaleoppgjøret mot Ottawa Senators, men så raknet det bakover.

For Mats Zuccarello er en av få offensive spillere som har prestert i Rangers i dette NHL-sluttspillet. I lørdagens oppgjør løsnet det imidlertid for flere av nordmannens lagkamerater.

Chris Kreider scoret sitt første mål i årets sluttspill, mens Derek Stepan scoret sitt andre etter kun å ha levert en scoring i åpent mål etter at Montreal tok ut keeperen i slutten av siste kamp i forrige runde.

Samtidig tegnet også den tredje «nordmannen» i NHL, Brady Skjei, seg på scoringslista ved å sette pucken i Senators-målet to ganger.

Dermed så det ut til at Rangers ville utligne til 1-1 i kamper mot Senators i best av sju-serien, der vinneren går til semifinalen - og finalen i østre avdeling.

Tok føringen

Rangers tok nemlig ledelsen etter drøye fire minutter, da Michael Grabner sendte pucken i nettet.

Jean-Gabriel Pageau sørget for at lagene var like langt etter første periode, men i andre periode våknet Rangers for alvor.

Først klinket Kreider inn 2-1-scoringen før lagkamerat Stepan la på til 3-1. Marc Methot reduserte 3-2, men snaue to minutter senere hamret Brady Skjei vertene opp i en ny tomålsledelse

NÆRE SEIER: New York Rangers scoret fem ganger mot Senators, men det holdt ikke. Her feirer Chris Kreider sitt mål sammen med lagkameratene Mika Zibanejad og Mats Zuccarello.

Dramatisk avslutning

Med en 4-2-ledelse inn i den tredje perioden så det lyst ut for Zuccarello og lagkameratene, men Senators ga seg ikke.

De vant nemlig tredje periode 3-1, og lagene måtte ut i ekstraomganger.

Etter en målløs første ekstraomgang satte Jean-Gabriel Pageau inn den avgjørende scoringen og ble kampens store spiller med sine fire nettkjenninger.

Neste oppgjør mellom de to lagene spilles i New York 2. mai.