Odd-Bjørn Hjelmeset ny idrettssjef i skiskytterforbundet

Odd-Bjørn Hjelmeset blir ny idrettssjef i Norges Skiskytterforbund.

Den tidligere norske langrennsløperen går inn i stillingen fra og med neste sesong, mens Per Arne Botnan er konstituert i stillingen ut 2017-2018-sesongen. Botnan har tidligere jobbet som utviklingssjef for skiskytterlandslagen

Han erstatter nå Morten Djupvik som sa opp sin stilling som idrettssjef tidligere denne måneden.

Det opplyser forbundet i en pressemelding mandag.

Generalsekretær i Norges skiskytterforbund, Rakel Rauntun, er fornøyd med løsningen.

- Vi er meget takknemlige og fornøyde med at Per Arne Botnan tar stafettpinnen ut resten av sesongen. Det finnes ikke en bedre kandidat til å hoppe inn på kort sikt, og vi takker Per Arne for at han tar nok en økt som idrettssjef. Med han på plass har vi all den erfaring vi trenger for å fullføre jobben som han og avtroppende idrettssjef Morten Djupvik har lagt grunnlaget for, sier Rauntun i en pressemelding.

Hjelmeset starter sin jobb i Norges skiskytterforbund allerede 1. oktober, men skal gå i lære hos Botnan i den første sesongen, før han altså tar over jobben som idrettssjef fra neste sesong av.

- Odd-Bjørn Hjelmeset får lære av den beste, og mens han får en solid innføring i idrettssjef-rollen vil han ta et stort ansvar på salgs- og markedssiden i forbundet. Den nye idrettssjefrollen skal koble toppidrett og det kommersielle arbeidet mye tydeligere i tiden fremover. Odd-Bjørn er en kjent skikkelse for de fleste, og vi gleder oss over å få han med på laget, sier Rauntun.

Hjelmeset forteller selv at han er takknemlig for å få muligheten til å jobbe med skiskyting i årene fremover.

- Skiskyting står for veldig mye av det jeg liker å jobbe med, gjennom alt fra barne- og ungdomsidrett, folkehelse, verdiarbeid til toppidrett. Posisjonen til idretten er solid hos det norske folk. Her er det gjort mye godt arbeid å bygge videre på, og jeg er takknemlig for å få være med på utvikle norsk skiskyting videre, forteller Hjelmeset.

