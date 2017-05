OL-håpets tyngste snuoperasjon

ANNONSE

Toppidrettslivet smiler til fristilkjøreren fra Geilo der hun står på Bislett stadion i Oslo. Dagen før intervjuet med NTB var Sjåstad Christiansen tilbake på ski for første gang siden den siste i rekken av kneoperasjoner. Den fant sted i desember.

22-åringen skadet seg på trening i Chile i fjor sommer og måtte gjennom et inngrep i det venstre kneet. I desember var hun tilbake i full trening, men fikk på ny smerter etter flere harde landinger. Det resulterte i et nytt inngrep og ødelagt sesong.

Med OL i Pyeongchang som motivasjon har Sjåstad Christiansen gjort den tunge jobben med å trene seg opp etter karrierens tredje alvorlige kneskade. På spørsmål fra NTB om hun var nærmere å gi opp denne gangen enn de foregående, svarer 22-åringen:

- Ja, det vil jeg si. Jeg hadde noen kjipe måneder i starten, der jeg ikke hadde lyst til å stå på ski lenger. Jeg merket at det ikke betydde så mye for meg lenger.

- Da jeg kom på ski igjen nå, kjente jeg samtidig at jeg har veldig lyst likevel, så det er litt skummelt. Du blir litt sånn tullete oppi der, tilføyer Sjåstad Christiansen med et smil og peker mot hodet.

Tålmodighet

- Blir det tyngre og tyngre å gå løs på opptreningsprosessen?

- Både og. Mentalt sett er det tyngre, for du vet veldig godt hva som ligger foran deg. Du vet også at det ikke er sikkert at ting blir bra når du kommer tilbake. Samtidig blir det lettere fysisk, for du har vært gjennom den samme treningsperioden før. Sånn er det i hvert fall for meg som har skadet det samme kneet hver gang, sier Sjåstad Christiansen.

I tiden som kommer fortsetter hun prosessen med å bygge seg opp igjen til gammelt fysisk nivå. Det handler om tålmodighet.

- Jeg kan ikke gi full gass ennå, for jeg har fortsatt en jobb å gjøre på treningsrommet. Det er fortsatt 27 prosents forskjell på styrken mellom høyre og venstre bein, sier OL-håpet - og tilføyer:

- Selv om det føles bra nå, er jeg veldig bevisst på at rehabiliteringen fortsatt ikke er ferdig.

Skummel tanke

Det store målet er naturlig nok OL i Pyeongchang. Skulle 22-åringen komme seg dit og attpåtil lykkes, blir det en liten eventyrhistorie. Foran OL i Sotsji for fire år siden skadet hun seg tidlig i sesongen og jobbet intenst for å rekke vinterlekene. Sjåstad Christiansen reiste til OL-byen, men måtte der innse at smertene ble for store til å delta.

Nå velger 22-åringen å ikke se for langt fram.

- Jeg tenker at jeg bare må ta én dag av gangen. Første oppgave blir å kvalifisere meg dit, og når OL kommer, håper jeg bare at jeg har noe der å gjøre, smiler hun.

Vissheten om at en ny kneskade kan dukke ligger naturlig nok i bakhodet.

- Absolutt. Jeg vet hvor lett det er, og hvor lite som skal til. Det er skummelt, sier Sjåstad Christiansen - og tilføyer:

- Jeg kan bare ikke tenke på det. Jeg må bare tenke på alt det gode som skal skje framover og samtidig forberede meg best mulig sånn at det (en ny skade) ikke skal skje.

- Klarer du å blokke ut de negative tankene?

- Ja, med hjelp av noen gode mentale trenere, klarer jeg det, smiler Sjåstad Christiansen.

Drøm i oppfyllelse

Følelsen av å være tilbake ski kan 22-åringen knapt sette ord på.

- Det var helt fantastisk og ubeskrivelig. Jeg klarer ikke slutte å smile, så du kan trygt si at jeg hadde en vellykket dag, sier Sjåstad Christiansen.

- Jeg har ventet lenge, og var redd for at denne dagen ikke skulle komme. Det ble akkurat sånn jeg hadde drømt om at det skulle føles å komme tilbake på ski.

I Pyeongchang neste vinter kan flere drømmer realiseres.

