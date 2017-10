OL-spenningen: Olympiatoppen følger situasjonen tett, vil ikke bidra til frykt

Olympiatoppen trommer ikke sammen nye utøversamlinger før vinter-OL. – Vi ønsker ikke å bidra til ytterligere uro, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NTB.

Retorikken mellom Nord-Korea og USA er svært skarp, og mange er bekymret med tanke på OL i Sør-Korea i februar. Fra OL-anleggene er det bare 80 kilometer i luftlinje til nordkoreansk jord.

– Vi har hatt en utøversamling tidligere i år, der situasjonen i området var et tema. Tidlig i november skal vi ha en samling med de trenerne og lederne som skal nedover. Da blir også dette (sikkerheten) et tema. Vi har altså hatt dette på agendaen lenge, sier Øvrebø til NTB.

– Hvis det oppstår spesielle behov i utøvergruppen, så tar vi det på alvor. Da finner vi måter å snakke om det på, enten det er enkeltutøvere eller lag som er bekymret eller lurer på noe.

– Vi har ikke tenkt å bidra ytterligere til uro ved å si at dette er så farlig at vi må ha egne kurs eller ekstra samlinger.

Stoler på

Gerhard Heiberg har vært tett på situasjonen i området gjennom sin jobb i Den internasjonale olympiske komité (IOC). Han gikk nylig av etter 23 år som styremedlem.

– De signalene jeg får fra Sør-Korea, er at dette ser ut til å gå bra. Sikkerheten til alle som kommer til OL er det viktigste. Retorikken mellom Nord-Korea og USA er ikke bra, men vi tror dette vil gå fint. Vi har en form for kontakt mot Nord-Korea gjennom deres IOC-medlem, sier Heiberg til NTB.

Olympiatoppen er i kontakt med flere instanser. – Vi er i løpende dialog med IOC. Vi har folk som er tett på dette arbeidet i IOC. De får stadig oppdateringer om sikkerhetssituasjonen. Vi har også kontakt med organisasjonskomiteen. Så har vi løpende kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Der har vi en egen kontaktperson som holder oss orientert om hvordan ting utvikler seg. Han står i kontakt med de kildene han har, både åpne og lukkede, sier Øvrebø.

Ikke kjekt

– Det som er felles for alle disse kildene, er at de overvåker situasjonen, men de er veldige rolige med tanke på realiteten. Det er ingen her som uttrykker noen form for bekymring for at noe alvorlig skal skje. De peker på at retorikken er intens, men at det er rolig på bakken, fortsetter toppidrettssjefen.

– Hvis dette utvikler seg til noe verre, så vil vi få signaler om det. Da forholder vi oss til det. Vi bagatelliserer ikke situasjonen. Vi følger nøye med og er oppmerksomme på situasjonen. Vi synes ikke det er kjekt at land kjekler på denne måten.

Vinter-OL går i Pyeongchang i tidsrommet 9.-25. februar.

