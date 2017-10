OL-været: Storm i kastene, grus i sporet og 30 graders temperaturforskjell

Pyeongchang-OL blir trolig et skikkelig sirkus. Ole Einar Bjørndalen tror hopperne får vindtrøbbel. Millioner av kroner er lagt ned for Marit Bjørgen og co.

Langrennsløperne hadde en rekke øvelser med dårlige ski i OL for snart fire år siden. Det dreide seg trolig i stor grad om feil sliping av skiene.

Landslagssjef Vidar Løfshus ser noen av de samme vær- og føre-utfordringene i Pyeongchang som i Sotsji.

– Det er mye som er sammenlignbart. Vi er på andre bredde- og lengdegrader. Innstrålingen på snøen er veldig annerledes (enn i Europa). Sola står mye høyere på himmelen. Snøen er annerledes, og temperaturene skifter fort, sier Løfshus til NTB.

Langrenn har sammen med skiskyting og kombinert lagt ned store ressurser i et prosjekt som er kalt «Samarbeid 2018". Det er ikke spart på pengebruken.

Ofte

– Knut Nystad (smøresjef langrenn) og flere andre har vært der borte flere ganger. I den grad man kan ha kontroll, føler jeg at vi har rimelig kontroll. Med skismøring handler det om å minimere risikoen for smørebom.

– Knut og gjengen har vært vanvittig bra. Den siste kollektive smørebommen vi hadde var på ti kilometer skøyting for damer i Falun-VM 2015. De (smørerne) har vært utrolig dyktige.

– Bommen kommer før eller senere. Vi får håpe den ikke skjer i OL. Gjennomsnittet vårt for sesongen må være bedre enn svenskenes når det gjelder smøring og ski, sier Løfshus.

Hjelp

Bjørgen opplevde Sotsji-problemene på kroppen i et par øvelser.

– Jeg er trygg på at vi er i gode hender, men man har jo aldri noen garanti. De (smørerne) gjør sitt aller beste for at vi skal lykkes. Utfordringer på smøring kan det bli der borte. Temperaturen kan sikkert variere fra minus ti til pluss 20 grader, sier Bjørgen til NTB.

– Det kan snu på et knips.

Skiskytter Bjørndalen har bra erfaring fra Pyeongchang. – Vi hadde VM der for noen år siden. Da var det veldig mye grus i sporet. Det kom fra golfbanene. I fjor var det bedre. Men du må regne med alt mulig der. Det er veldig værhardt.

– Så at det blir noen hopprenn der borte, det blir nok verre enn for langrenn og skiskyting, sier Bjørndalen til NTB.

Det kan med andre ord blåse friskt i den sørkoreanske byen. Hopprennene er lagt til kveldstid. Noen konkurranser vil ikke være ferdig før midnatt.

OL går i tidsrommet 9.–25. februar.

(©NTB)

Mest sett siste uken