Pallen glapp for nordmennene i Holmenkollen

HOLMENKOLLEN/GRENSEN (Nettavisen): Nordmennene leverte likevel en solid laginnsats med tre topp sju under søndagens hopprenn i Holmenkollen.

Andreas Stjernen ble beste nordmann med sin femteplass, mens Robert Johanson og Daniel André Tande fulgte på plassene bak.

Stefan Kraft fra Østerrike vant rennet foran tyske Andreas Wellinger. Dette var Krafts femte seier denne sesongen, og hans 14. pallplassering. Markus Eisenbichler fra Tyskland kapret tredjeplassen.

- Det er et litt merkelig renn fordi det er variasjoner i vinden og vanskelige forhold. Til slutt har vi likevel den klart beste hopperen som vinner av rennet. Samtidig hadde vi fire nordmenn topp ti, og hadde det vært lagkonkurranse i dag kunne vi stukket av med seieren, oppsummerer NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Med seieren økte Kraft ledelsen i Raw Air-sammendraget.

- Det er en drøm å vinne her i Holmenkollen, som er et spesielt sted for oss skihoppere. Det var perfekte forhold og et veldig godt hopp, forteller Kraft til NRK etter seieren.

Tre nordmenn topp ti

Tande lå best an blant de norske etter den første omgangen. Nordmannen lå på fjerdeplass, men hadde langt opp til ledende Andreas Wellinger fra Tyskland. Før finaleomgangen var det 13,6 opp til tet for Tande.

Østerrikske Stafan Kraft lå kun 1,7 poeng bak Wellinger, mens Daiki Ito fra Japan hadde tolv poeng opp til den tyske lederen.

Robert Johansson og Andreas Stjernen var også inne topp ti etter førsteomgang. Det var landslagstrener Stöckl godt fornøyd med.

- Vi har tre mann som er topp ti, dermed ligger vi godt an før andreomgang. Det var litt uheldig med Forfang, men de andre gutta leverte under greie forhold og da sitter vi med tre mann blant de ti beste. Tande er på fjerde for øyeblikket, det er et godt utgangspunkt, oppsummerte Stöckl overfor NRK etter førsteomgang.

Johann André Forfang, som var beste nordmann i sammendraget før søndagens renn, var litt uheldig med forholdene og endte på en 26.-plass etter sitt første hopp.

Hoppet seg opp

Selv om Forfang var tydelig skuffet etter søndagens konkurranse kunne han imidlertid ta med seg et solid hopp i andreomgangen.

Med et hopp på 129,5 meter klatret 21-åringen seg opp til en tiendeplass.

Tande, som lå på fjerdeplass etter førsteomgangen, klarte ikke å følge de beste i finaleomgangen og falt tilbake til sjuendeplass. Det gjorde at både Stjernen og Johansson passerte lagkameraten.

Laginnsatsen i den andre omgangen var det heller ingenting å utsette på. Selv om den norske hoppingen ikke holdt til pallen hadde Norge fire hoppere topp ti, og tre blant de sju beste.

Den tykke tåka som lå over hoppbakken da jentene hoppet, hadde for øvrig lettet før herrenes hopprenn søndag ettermiddag.