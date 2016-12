Pallen glapp for Tande til tross for kjempehopp

ANNONSE

Nordmannen lå på 9. plass etter førsteomgangen etter et hopp på 130,5 meter, men klatret opp til 4. plass etter et solid svev på 138,5 meter i finaleomgangen.

Selv om han leverte finaleomgangens lengste hopp, klarte han ikke gjøre noe med vinner Stefan Kraft som hoppet 139 og 134,5 meter. Østerrikeren vant foran polske Kamil Stoch og landsmann Michael Hayböck.

- Det er både godt og moro å hoppe seg opp, men det er selvfølgelig småkjedelig for jeg vet at hvis jeg hadde gjort to sånne hopp så kunne jeg vunnet i dag. Det er litt kjedelig at jeg bommer litt i førsteomgang, sier Tande til NRK etter rennet.

22-åringen er nå 12,6 poeng bak Kraft i sammendraget, men har på ingen måte gitt opp drømmen om sammenlagtseieren i hoppuka.

- Jeg ser veldig lyst på det. Ser man på historien, så er det mange som har ligget lenger bak og fortsatt vunnet. Jeg må jobbe med hoppingen og få til to gode skihopp, sier Tande.

- Overtenning



Tande var favoritt før rennet etter at han vant torsdagens kvalifisering i Oberstdorf, men Kongsberg-hopperen sviktet altså i sitt første hopp.

NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, tror Tande skuffet i førsteomgangen som følge av overtenning og at han ikke klarte å håndtere presset.

- Han sitter igjen til slutt, alle øynene er på ham, han blir pekt ut som favoritt. Det koster krefter garantert. Det er ikke alltid like enkelt å håndtere det, kommenterte Remen Evensen etter Tandes første hopp.

Skuffende norsk dag

Selv om Tande skuffet noe i forhold til forventningene, er han ikke lenger bak de beste enn at han kan kjempe om sammenlagtseieren i hoppuka hvis han hever seg i de neste konkurransene.

Verre blir det derimot for lagkameratene hans som dessverre ikke klarte å hevde seg blant de beste i Oberstdorf fredag kveld.

Andreas Stjernen ble nest beste nordmann på en 19. plass, Halvor Egner Granerud ble nummer 28, mens Anders Fannemel måtte nøye seg med 30. plassen.

Tom Hilde og Robert Johansson klarte ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen.

Allerede lørdag får de norske hopperne mulighet til å slå tilbake når det er klart for kvalifisering til nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.

Artikkelen oppdateres.