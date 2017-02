Pallplassen glapp for Jansrud i VM-utforen

ANNONSE

Kjetil Jansrud kjørte inn til ledelse fra startnummer ni under søndagens utforrenn i VM, men det holdt likevel ikke til gull for nordmannen.

På det følgende startnummeret kom nemlig sveitsiske Patrick Kueng og kjørte inn til samme tid som Jansrud og fra startnummer 13 kjørte favoritten Beat Feuz inn til en enda bedre tid og tok ledelsen.

Feuz var suverene 39 hundredeler foran Jansrud og Kueng i mål.

Tiden til 29-åringen var det ingen som så langt har klart å true og dermed går det mot gull til hjemmefavoritten fra Bern. Eric Guay fra Canada ligger an til en andreplass, mens Max Franz fra Østerrike er nummer tre.

Kritisk Jansrud

Jansrud og Kueng ser ut til å dele fjerdeplassen.

- Det er kjipt. Det blir jo fryktelig fint utforvær her etter hvert. Det er litt kjedelig. Jeg kjørte så godt jeg kunne ha gjort. Det ble kanskje litt mye linje noen småsteder, men jeg kjørte så bra som jeg har gjort tidligere i år. Det er vanskelig å pirke på noe, sier Jansrud til NRK.

Søndagens renn skulle opprinnelig vært kjørt lørdag, men ble utsatt på grunn av dårlige forhold. Jansrud var heller ikke helt fornøyd med forholdene søndag, da han snakket med NRK etter løpet. Han påpekte at dette først og fremst gikk ut over de med tidlig startnummer.

- De ville absolutt ha gjennom et renn i dag og etter hvert ble det en fin ramme rundt det. Det begynte å bli okay forhold da jeg skulle kjøre, men for folk som Peter Fill, Dominic Paris og Carlos Janka ble det helt håpløst-

- I dag kunne de utsatt rennet og så hadde det kanskje blitt enda tettere. Men det får vi aldri vite, mener nordmannen.

Første gull til Feuz

Dette lan bli Feuz' første VM-gull i karrieren. Fra før hadde han en bronse fra utforen under VM i amerikanske Beaver Creek fra 2015.

Siden gjennombruddet i 2011, da han vant utforrennet i norske Kvitfjell, har Feuz totalt sju verdenscuptriumfer i karrieren, fire av dem i utfor.

Heller ikke Alexander Aamodt Kilde klarte å blande seg inn med de aller beste søndag. Han kjørte i mål 52 hundredeler bak Beat Feuz.

24-åringen ligger foreløpig an til en sjetteplass.