Påtalenemden i Antidoping Norge anker ikke Johaug-dom

Norges idrettsforbunds domsutvalg dømte Therese Johaug til 13 måneders utestengelse, noe som er en måned mindre enn Påtalenemndens påstand om 14 måneders utestengelse.

Nå har altså Antidoping Norge bestemt seg for ikke å anke dommen.

- Grunnen til at vi ikke velger å anke er først og fremst at dommen ikke reiser noen tvil om forståelse og håndhevelsen av dopingreglene. For det andre viser den at idrettsutøvere har en streng aktsomhetsplikt. Det var viktig for påtalenemnda, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær til NTB.

- Dommen statuerer at idrettsutøvere er underlagt en streng aktsomhetsplikt, og at dette i enda større grad gjelder eliteutøvere, sier Kiær.

- Hva med den ekstra måneden dere ba om?

- Det viktige for oss var hvordan domsutvalget har tolket reglene. Den ekstra måneden i seg selv var ikke avgjørende, svarer Kiær.

Johaug anker ikke



Onsdag ble det kjent at Johaug selv har valgt å ikke anke dommen.

– Det er en totalvurdering rundt forutsigbarhet. Vi har gjort dette slik at hun kan konsentrere seg om idretten og legge saken bak seg, sa hennes advokat Christian B. Hjort til NTB. FIS og WADA kan anke

– Vi har valgt å legge saken bak oss. Vi vil fokusere og bruke alle ressursene i en optimal oppladning. Henne største mål er OL, og hele situasjonen sett under et mener vi nå at det er på tide å sette strek. Vi vil kun ha positive tanker og se framover, sa Johaug-manager Jørn Ernst til NTB.

- Har stor sympati

Tag Heuer er den siste Johaug-sponsoren som har kommet med uttalelser om utestengelsen. Johaugs kontrakt med klokkemerket vil ligge i hvilemodus inntil hun kan konkurrere igjen, da det er snakk om en prestasjonsbasert kontrakt.

Selv om Johaug har blitt dømt for brudd på dopingreglementet har Nortimes norske representant for Tag Heuer, Liselott Fein, uttalt at det kjente klokkemerket fortsatt støtter jenta fra Dalsbygda.

- Den avtalen hun har med oss er en norsk avtale, den er ikke internasjonal. Johaug har stor sympati i Norge og derfor har vi valgt å ikke bryte den nå. Den ligger i hvilemodus inntil videre, sier Liselott Fein til Nettavisen.

WADA og FIS kan anke



Fortsatt har WADA og FIS mulighet til å anke dommen.

Nettavisen har vært i kontakt med WADA, og pressetalsmann Ben Nichols forteller at WADA har mottatt dommen, og vil bruke dagene fremover til å ta en avgjørelse om hvorvidt organisasjonen kommer til å anke dommen.

Om WADA velger å anke dommen vil den bli tatt til Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS).

Det internasjonale skiforbundet (FIS) drøftet saken i et møte onsdag, og har sendt saken videre til FIS' dopingpanel.

Fjernet fra smøretraileren

Tirsdag ble det kjent at Johaugs portrett blir fjernet fra skiforbundets smøretrailer.

- Det er dessverre en uheldig, men nødvendig konsekvens av at det nå har kommet en dom, sier Bjervig til Nettavisen.

Portrettet av Johaug på traileren vil bli dekket over av blå folie. Johaug vil ikke bli erstattet av en annen utøver på traileren, ifølge Bjervig. Arbeidet med å fjerne Johaug vil bli gjort i nær fremtid.

Bjørgen: - Det er tullete

Johaugs lagvenninne på det norske landslaget, Marit Bjørgen, uttalte seg nylig til NRK om Johaugs dom.

- Jeg synes det er tullete, rett og slett. Det er vanskelig å skjønne, sier Bjørgen til NRK om venninnens dom.

Bjørgen er kritisk til utøvernes manglende rettssikkerhet.

- Therese blir trodd, hun har vært uheldig og fått det i seg gjennom en salve hun har på leppene. Likevel får hun 13 måneder. Det sier litt om rettssikkerheten vår. Vi har ingen ting å stille opp med, sier Bjørgen til NRK.