Påtalenemnda i Antidoping Norge har valgt å henlegge saken mot lege Fredrik Bendiksen.

Bendiksen var lege for det norske langrennslandslaget da Therese Johaug avla en positiv dopingprøve for stoffet klostebol. Det var Bendiksen som ga Johaug salven som førte til den positive dopingprøven.

- Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær i en pressemelding.

Johaug ble dømt til 13 måneders utestengelse fra sporten etter den positive dopingprøven. Denne dommen har senere blitt anket av Det internasjonale skiforbundet (FIS). Dermed skal saken opp i Idrettens voldgiftsrett (CAS) for en ny behandling.

- Bendiksen mente å behandle sårskaden som Therese Johaug pådro seg på høydesamling i Italia. Påtalenemnden har ikke funnet det bevist at Bendiksen forskrev klostebol i den hensikt å tilføre Johaug et dopingmiddel, eller at han så det som en mulighet, sier Kiær.

Saken henlegges da det ikke har blitt funnet bevis for at Bendiksen foreskrev salven for å tilføre Johaug et dopingmiddel.

- Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell. Dette er presisert av WADA overfor Antidoping Norge, sier Niels R. Kiær.