Patrick Thoresen vil slåss med de beste

Når Patrick Thoresen (33) ikler seg den gule Storhamar-drakta kommende fredag er det 16 år siden han sist spilte en seriekamp i Norge.

Da står Vålerenga på motsatt banehalvdel i årets første seriekamp i den øverste hockeydivisjonen, og kampen spilles i Gjøvik Olympiske Fjellhall siden Vålerenga mangler hjemmehall mens nye Jordal Amfi tar form.

Manges øyne vil være rettet mot 33-åringen som er tilbake på norsk is etter spill i de beste ligaene i hele verden.

Tiden var inne til å flytte hjem til Norge og Hamar. Veteranen sier at returen har gått smertefritt.

– Det har vært bra. Jeg har vært usikker på hvordan jeg skal håndtere alt, men jeg er fornøyd med valget mitt så langt. Vi har en fin gruppe på Hamar, og jeg er godt fornøyd med å være hjemme på daglig basis og være en del av familien min igjen, sier Thoresen til NTB.

Han var lenge i tvil om hva han skulle gjøre. Senest i VM i Paris i mai uttalte han at spill i utlandet fortsatt var aktuelt, men da var nok avgjørelsen om hjemreisen i realiteten tatt.

Plan

Thoresen er Storhamar-spiller på papiret hele den kommende sesongen, men har en klausul om at han kan dra til utlandet igjen om det dukker opp et godt tilbud innen 31. desember.

– Vi hadde en plan, kona og jeg, der vi satte visse kriterier for når vi skulle dra hjem. Det er tøft å spille ute og være alene. Nå har jeg fått en herlig gruppe lagkamerater som jeg kan jobbe daglig med, og som jeg kan hjelpe til med å utvikle videre. Dette gir meg noe ekstra.

Han erkjenner at hockeykulturen i Hamar er annerledes nå enn da han ble hentet opp i Storhamars A-stall sist gang.

– Det er den biten jeg ønsker å ta tak i, treningskultur og mentalitet. Dette gjør man sjelden alene. Det å få inn spillere som Steffen (Thoresen), Robin (Dahlstrøm), Victor Svensson og flere med dem, gjør noe. Vi har fått inn riktige spillere i troppen, og det vet jeg vil smitte over på dem som har vært der lenge, og som jeg vet kommer til å drive klubben i framtida.

– Veteranen Eirik Skadsdammen sier at han aldri har vært i sterkere Storhamar-tropp?

– Han har vært igjennom mange tropper, og han har også vært med på å vinne med Storhamar. Han hadde jo ikke sagt dette om han ikke mente det. Vi har et godt og sterkt mannskap, men vi har også veldig mye å jobbe med. Vi har hatt mange gode treningskamper, men også mange dårligere. Dette er ting vi må ta tak i som gruppe, og her har spillerne mye av ansvaret. Vi må ta tak selv. Dette handler ikke bare om trenerne.

Potensial

– Hvor ser du størst utviklingspotensial?

– Det er den kollektive biten, både det defensive og det offensive. Vi må stå sammen som et lag. Det er der Stavanger Oilers er det klart beste laget i Norge, og det er der de har hatt sin største styrke de siste sju-åtte årene. De er utrolig sammensveiset og har vist når de kan stenge igjen og når de trenger å være rutinerte offensivt for å score mål.

Under mandagens pressetreff var de fleste av ekspertene enige om at Stavanger Oilers er favoritter til nytt seriemesterskap og nytt NM-gull, men Patrick Thoresen vil ikke være med på at Storhamar er slått på forhånd.

– Selvsagt er det muligheter. Vi har et godt lag, men vi må få lov til å jobbe sammen over tid, drive hverandre framover og skape goder vaner. Det handler ikke bare om mannskapet, men om jobben som må gjøres daglig. Vi får håpe at vi kommer dit i løpet av sesongen, og vi får håpe at vi ikke kommer dit for seint.

Thoresen vet litt om hva som kreves for å lykkes, og han vet at han ikke kan klare det alene.

– Vi håper å være med å kjempe om mesterskapet. Vi skal sette oss høye mål, og vi har et ønske om å vinne. Jeg tror det blir jevnt i toppen, og det er vanskelig å spå topp åtte, sier 33-åringen.

