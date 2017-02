ANNONSE

Det er under en måned til allround-VM på hjemmebane. Nå settes alle kluter til for at Sverre Lunde Pedersen skal komme i medaljeform.

- Jeg hadde håpet formen var litt bedre, men det er nok tid igjen før VM, sier han til NTB.

Mål om medalje

Han erkjenner at han har noe å jobbe med både teknisk og fysisk før mesterskapet i Hamar, men er krystallklar på målsettingen.

– Målet er medalje. Enkelt og greit. Sven Kramer er ekstremt bra, så gullet blir vanskelig, men medalje er absolutt mulig.

I VM enkeltdistanser i Sør-Korea i helgen noterte han seg for en sjetteplass (5000 meter), tredjeplass (lagtempo) og 14.-plass (1500 meter) etter å ha vært syk og gått på antibiotika tidligere i uken.

Skuffende

– Jeg har ikke lyst til å gi sykdommen og antibiotikaen all skyld, men det var litt skuffende. Det var ikke helt sånn jeg hadde håpet på, sier han om mesterskapet i Sør-Korea.

Nå skal han først hjem til Norge før oppladningen til allround-VM starter.

Lørdag 4. mars er det 500 og 5000 meter for herrene. Dagen etter avsluttes mesterskapet med 1500 og 10.000 meter.

