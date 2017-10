Pittsburgh-smell i sesongåpningen

Regjerende Stanley Cup-mestre Pittsburgh Penguins tapte 4-5 etter spilleforlengelse mot St. Louis Blues da NHL-sesongen åpnet onsdag.

Det sto 4-4 etter tre perioder da tre perioder var ferdigspilt i PPG Paints Arena. Men ett minutt inn i spilleforlengelsen satt Alex Pietrangelo inn seiersmålet for St Louis.

–Vi visste vi hadde en sjanse, spesielt dersom kampen gikk til forlengelse. Og sånn ble det, sa Pietrangelo til AP etter kampen.

Det ble en målrik kamp også i oppgjøret mellom Toronto Maple Leafs og Winnipeg Jets. Toronto dominerte kampen fra første minutt og scoret tre ganger i løpet av de siste fem minuttene av den første perioden.

Patrick Marleau, som etter 19 sesonger i San Jose Sharks debuterte for Toronto, sto for to av målene. Dermed er Marleau oppe i 510 scoringer i NHL.

Etter to perioder var stillingen 4-0. Toronto scoret ytterligere to ganger før Winnipegs fant veien til nettmaskene. Da kampen var over sto det 7-2 til Toronto på lystavla.

I de øvrige kampene onsdag vant Edmonton Oilers 3-0 borte mot Calgary Flames, mens Philadelphia Flyers vant 5-3 hjemme mot San Jose Sharks.

