Planen som skal gi suksess: Spiser mellom 4000 og 5000 kalorier om dagen

Henrik Kristoffersen (23) jobber hardt for å gå opp i vekt. Alpin-essets hemmelige våpen: Samboer Tonje Barkenes (23).

OSLO (Nettavisen): Kristoffersen, som tidlig fikk kallenavnet «spjælingen fra Rælingen, har nemlig over en lang periode jobbet målrettet med å legge på seg.

Dette er et grep som skal gjøre det enklere å hevde seg også i storslamål.

- I slalåm har det ikke vært noe stort problem, men å gå opp i vekt vil hjelpe meg der også. I storslalåm er det til tider røft, og det å ha noen ekstra kilo og mer kraft er en fordel. Jeg må rett og slett bli mer brutal, sier Kristoffersen til Nettavisen.

Samboeren hemmelig våpen

Han innrømmer at han ikke har noen garanti for at det blir bra eller bedre, men tankegangen er at man må våge om man skal vinne.

Nå veier han mellom 77 og 78 kilo, og der er han fornøyd med å ligge en stund til. Det store vektmålet er å komme opp i en vekt mellom 82 og 85 kilo i løpet av de neste tre-fire årene.

- Men 85 kilo er maks, jeg vil ikke veie noe mer enn det. Klarer jeg å komme meg opp i vekt, tror jeg det hadde vært positivt, sier han.

- Hvordan jobber du for å gå opp i vekt?

- Jeg spiser veldig mye mat, sier han og flirer.

Men hans hemmelige våpen for å lykkes er kjæreste og samboer Tonje Barkenes. Hun er ernæringsfysiolog og studerer nå på siste året for å ta en mastergrad i temaet.

4000 kalorier daglig

Sammen har de lagt en plan om at Kristoffersen skal innta mellom 4000 og 5000 kalorier om dagen.

- Jeg får det inn med både spiseskje og teskje fra Tonje, flirer han.

Kristoffersens samboer er glad for å kunne hjelpe.

- I hovedsak prøver jeg å tipse Henrik om matvarer som er energirike i kun små mengder slik at han ikke trenger å spise så mye. Han er ikke superglad i å spise store måltider, derfor fokuserer han heller på å spise nokså normale mengder, men ofte, sier Barkenes til Nettavisen.

Hun er inne i sitt siste år på Høgskolen i Oslo og Akershus der hun altså skriver en masteroppgave om ernæring.

- Jeg vil si jeg er ganske flink til å minne Henrik på at han hele tiden må spise. Både på telefon når han er på samlinger, og selvfølgelig her hjemme når vi er sammen. Han er blitt veldig flink, så jeg trenger ikke minne han på å spise like mye som jeg gjorde før, røper hun.

- Lov å spise en bolle

Til Nettavisen forteller Kristoffersen at han egentlig spiser «alt mulig» for å gå opp i vekt.

- Det er bare å dytte i seg. Det er veldig mye sunt, men det er lov til å spise en bolle eller to i løpet av dagen, eller dytte i seg et kakestykke ekstra. Jeg trenger ikke kjøpe lettmelk, men kan kjøpe H-melk i stedet. Jeg kan drikke juice i stedet for vann, eksemplifiserer han.

- Det høres ut som et luksusproblem?

- Ja, men det er litt rart. Mange har problemet med at de skal ned i vekt, og det er vel mest normalt. Men jeg tror ikke det er mange som tenker på at man faktisk må gjøre noe hvis man skal opp i vekt, og det er ganske ubehagelig å dytte i seg mat når man ikke er sulten. Det tror jeg ikke mange tenker over. Men hva som er verst av å gå opp eller ned i vekt, det vet jeg ikke, sier han.

Barkenes forteller at en vanlig kalorimengde for normalt aktive menn og kvinner i løpet av en dag er mellom 2300-2500. Kristoffersen jobber altså for å innta opp mot det dobbelte.

- Er det noen farer eller ulemper ved dette?

- Henrik trener ekstremt mye, og det vil si at han også forbrenner mye energi, derfor må han spise ekstra mye for å gå opp i vekt, forteller hun.

Så lenge maten han spiser som oftest er sunn mat, går dette fint, mener hun.

- Selv om kanskje «junk food» er den letteste veien til å gå opp i vekt, er ikke dette et optimalt kosthold for en toppidrettsutøver som skal prestere. Derfor passer vi på dette, forteller hun.

Går ikke utover slalåm

I tillegg til matinntak har Kristoffersen i det siste trent mye styrke og lagt mindre vekt på utholdenhetstrening. Den har uansett vært god lenge, mener han.

Han tror ikke det er noen farer eller ulemper som slalåmkjører å gå opp i vekt. Svingene vil ikke lide, skal vi tro verdens beste slalåmkjører.

- Det vil bare hjelpe meg og gi meg muligheten til å være enda mer «adaptiv», at jeg kan være mer brutal når jeg trenger det og beholde det jeg har fra før av når jeg trenger det. Selv om jeg har gått opp til 78 kilo nå er jeg fortsatt den letteste i «worldcup-sirkuset». Selv 85 kilo er ikke noe problem i det hele tatt. Men begynner vi å snakke over 90 kilo, da blir det tyngre, sier han.

SER FREMOVER: Henrik Kristoffersen har lagt konflikten bak seg og er offensiv før fortsettelsen.

Han er tilbake på landslaget etter en periode preget av konflikt og offentlig skittentøysvask. Kristoffersen vil ikke bruke energi på temaet, og svarer høflig avvisende når Nettavisen ber ham utdype hvordan det har vært.

- Det har vært fint å komme tilbake, men jeg har ikke noen andre kommentarer til dette enn at vi ser fremover, og nå går det veldig bra, forsikrer han.

Lagkamerat Kjetil Jansrud stemmer i:

- Vi er ferdige med det. Når han nå kom tilbake 1. oktober, så har det vært veldig bra. Nå har ikke vi fått vært så mye sammen med han, siden vi nettopp kom hjem fra Chile. Men ryktene fra slalåmgutta på Geilo sier at det har vært veldig bra, sier Jansrud til Nettavisen.

Den tradisjonsrike sesongåpningen i Sölden er bare noen uker unna, og 23-åringen innrømmer at sommerfuglene begynner å dukke opp.

Men han er vant med å være nervøs før Sölden.

- Det er første rennet, det er lenge siden man har konkurrert, du vet ikke helt hvor du står. Det er alltid spenning før Sölden, sier han.

Offensiv etter det som har vært en krevende periode. Søndag 29. oktober er det duket for storslalåmpremiere i Sölden.

TILBAKE HOS GJENGEN: Henrik Kristoffersen er tilbake på landslaget. Her under presentasjonen av OL-tøy fra Dale of Norway i Oslo tirsdag.

