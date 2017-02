SNUDDE KAMPEN: Mats Zuccarello og New York Rangers kom tilbake og vant kampen mot Columbus Blue Jackets natt til tirsdag. Foto: Russell Labounty (Reuters)

Rangers snudde kampen mot Blue Jackets

Mats Zuccarello og New York Rangers lå under, men hentet hjem 3-2-seier mot Columbus Blue Jackets. Lagene står nå med like mange poeng i ligaen.