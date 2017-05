ANNONSE

Tirsdag denne uken ble det bekreftet at Mats Zuccarello ikke slutter seg til det norske landslaget som spiller hockey-VM i Paris, selv om hans New York Rangers til slutt tapte 4-2 i kamper i NHL-sluttspillet for Ottawa Senators.

New York Rangers-ledelsen virket lunkne til forespørsler om VM-deltakelse for nordmannen, og til slutt ga landslaget opp forsøket på å hente landets beste hockeyspiller til mesterskapet.

Men det finnes andre spillere som Rangers-ledelsen lar spille VM.

Torsdag melder nemlig svenske Aftonbladet at Zuccarellos lagkamerat i Rangers, keeperlegenden Henrik Lundqvist, er klar for spill i mesterskapet.

Det samme bekrefter NHL-journalisten Dan Rosen på Twitter:

Henrik Lundqvist will go to the World Championship to play for Sweden. He leaves tomorrow. — Dan Rosen (@drosennhl) May 11, 2017

35-åringen setter seg på flyet til Tyskland på fredag, og håper på å bidra til svensk suksess i mesterskapet - der franske Paris og tyske Köln deler på arrangementsansvaret.

Lundqvist innrømmer overfor Aftonbladet at NHLs OL-nekt for sine spillere i neste års olympiske leker er en faktor som har spilt inn i avgjørelsen om å reise til Tyskland.

- Nå som det ikke ser ut til å bli noe OL er det ikke sikkert at det blir noen flere sjanser til å spille med Tre Kronor, så denne muligheten ville jeg virkelig ta, sier keeperen.

Sverige har åpnet VM-sluttspillet med tap for Russland, seier over Tyskland og tap for USA.