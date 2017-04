Rangers tapte da Zucca brente straffe

ANNONSE

Ingen av lagene åpnet spesielt godt i Madison Square Garden fredag, og den første perioden ble målløs. I andre periode gikk det derimot bedre for gjestene fra Pittsburgh. Jake Guentzel og Sidney Crosby satte hvert sitt mål og sørget for 2-0-ledelse før Nick Holden reduserte for Rangers rett før den andre pausen.

I siste periode la Bryan Rust på til 3–1 for Penguins etter snaut sju minutter. To minutter senere reduserte Rangers igjen, denne gangen ved Rick Nash. Mot slutten gamblet New York-laget og tok ut målvakten for å presse offensivt. Den strategien lyktes, og bare 12 sekunder før full tid kom utligningen ved Chris Kreider.

I forlengningen var det like målløst som i første periode, og til slutt måtte kampen avgjøres med straffeslag. Matt Murray i Penguins-målet reddet skuddet fra Mika Zibanejad. Deretter ble det scoring for Phil Kessel fra Pittsburgh. Norske Mats Zuccarello bommet da det var hans tur, og dermed kunne Sidney Crosby sette punktum og avgjøre kampen til Pittsburghs fordel, noe han også gjorde. Zucca fikk 18.38 minutter på isen.

