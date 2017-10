Rangers tapte viktig bunnkamp

Comeback ikke nok til å redde stumpene for Mats Zuccarellos lag.

MONTRÉAL CANADIENS - N.Y. RANGERS 5-4:

New York Rangers kriget seg tilbake etter en elendig start, men måtte gå av isen med tap nummer ni på tolv kamper borte mot Montréal Canadiens.

Vertene kjørte fullstendig over Mats Zuccarellos lag i den første perioden, og ledet 3-0 etter litt over 13 minutters spill. Antall skudd mot mål de første 20 minuttene endte med 19-2 i favør av Canadiens.

- Du vinner ikke kamper i NHL med å spille i 40 minutter. Den første perioden vår var det ikke konkurranse. Montréal gikk tøft ut, og vi stilte oss i bakgrunnen. Man klarer ikke å vinne på den måten, konstaterte Rangers-trener Alain Vignault etter nederlaget, ifølge TSN.

Han forsøkte å stille med tsjekkeren Ondrej Pavalec mellom stengene istedenfor keeperstjernen Henrik Lundqvist. Svensken har, i likhet med mange andre i Rangers-drakt, ikke hatt sin sterkeste sesongstart.

Effekten av det keeperbyttet var ikke særlig merkbar. Til det var de øvrige New York-spillerne på isen altfor slappe innledningsvis. Noen unødig svake returer fra Pavalec før baklengsmål hjelp heller ikke.

Danault tok grep



Phil Danault ble den største helten for hjemmepublikummet. Han satte inn det avgjørende 5-4-målet midtveis i tredje periode. Danault sto også for Canadiens' 3-0-scoring, og hadde også assist på lagets andre og fjerde nettkjenning.

I tillegg til Danaults to fulltreffere, bidro også Paul Byron, Alex Galchenyuk og Max Pacioretty med mål for Montréal. Pavel Butsjnevitsj, Rick Nash, Mika Zibanejad og Brady Skjei scoret for New York Rangers.

Da Skjei satte inn 4-4, så det en stund ut til at bortelaget kunne redde i land poeng, men det satte altså Danault en stopper for.

Mats Zuccarello leverte ingen målopeng i kampen, men sto igjen med +1 på statistikken for pluss og minusmål.

Bunnoppgjør



Det var to lag som virkelig har slitt med å innfri de høye forventingene så langt i NHL-sesongen som møttes til den viktig duellen i Bell Centre .

Zuccarello og Rangers gjestet et Montréal-mannskap som bare hadde vunnet to av de ti første kampene. New York møtte til dyst med nesten like svake tre seirer på elleve forsøk.

Det var med andre ord to store klubber i poengnød som kjempet om poengene i Canadas nest største by.

Canadiens kriget til seg to poeng, men står bare med sju totalt og er fortsatt plassert helt sist i NHLs østre avdeling. Zuccarello og co. er ikke så mye bedre. Det er bare blitt åtte poeng så langt.

Neste kamp for Rangers spilles hjemme mot Vegas Golden Knights natt til tirsdag. Las Vegas-mannskapet har fått en historisk god start for et nyopprettet NHL-lag, med åtte seirer på de ni første kampene.

Tampa Bay Lighting og New Jersey Devils topper de to divisjonene i NHLs østre del. Tampa gikk på et sjeldent tap med 1-4 hjemme mot Anaheim Ducks natt til søndag, mens New Jersey slo Arizona Coyotes 4-3 på hjemmeis.

Øvrige resultater fra NHL søndag: Buffalo Sabres - San Jose Sharks 2-3, Boston Bruins - Los Angeles Kings 1-2 e.f., Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers 2-4, Florida Panthers - Detroit Red Wings 2-3 e. str., Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 2-1, Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 6-3, Edmonton Oilers - Washington Capitals 2-5.

Mest sett siste uken