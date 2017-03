Reagerer på at Norge avlyser pressetreff: - Ikke bra

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): De norske journalistene i Lahti har fått mindre å henge fingrene i enn ventet de siste dagene. Både onsdagens og torsdagens pressekonferanse i forbindelse med dame- og herrestafetten er nemlig blitt avlyst på kort varsel.

Hva som er grunnen? Norge vil ikke røpe stafettlaget før de absolutt må.

- Ikke bra

Det får Torbjörn Nordvall til å reagere. Han var i 11 år pressesjef for det svenske skilandslaget og er nåværende personlig medierådgiver for Charlotte Kalla. Han er også aktiv langrennsblogger for Nettavisen.

- Jeg har forståelse for det taktiske spillet, men jeg synes fortsatt man skal holde pressekonferanse og ha med noen utøvere, for noen må jo være klare. De trenger ikke avsløre hvilken etappe utøverne skal gå, men å avlyse hele konferansen synes jeg ikke er bra mot journalistene, som skal skape oppmerksomhet og øke interessen for sporten, sier Nordvall til Nettavisen.

Han mener et slikt trekk er å overdramatisere stafettene.

- Sverige holdt pressekonferanse onsdag morgen og overrasket med uttaket av Ebba Andersson. Nei, jeg synes de lager for mye dramaturgi ut av det hele, selv om jeg har respekt for trenerne når de ikke vil fortelle hvilken etappe de skal gå, sier han.

- Hvilke signaler sender det motstanderne når man avlyser pressekonferanser på grunn av hemmelighold?

- Det signalet Norge sendte til Sverige onsdag er at de er veldig nervøse før stafetten. De skaper nervøsitet i laget når Norge ikke vet hvem som skal gå heller. Ingvild Flugstad Østberg fikk jo beskjeden om at hun ikke skulle gå i 14-15 tiden i går, påpeker han.

Støtter skiforbundet



Egil Sæther er en av Norges mest erfarne langrennsjournalister. Han er i Lahti på jobb for NTB, et mesterskap som er hans niende som skrivende presse. Han har ingen problemer med å akseptere at Norges Skiforbund avlyser pressetreff to dager på rad.



- Dette er ikke uvanlig mot slutten av et mesterskap. Det gir pressen mindre tilgang på løperne, men samtidig er det forståelig at utøverne som har gått mange av konkurransene prioriterer hvile, sier Sæther til Nettavisen.

SISTE PRESSEKONFERANSE: Martin Johnsrud Sundby (t.h.), Johannes Høsflot Klæbo, Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth under presentasjon av gutta som skulle gå onsdagens 15-kilometer. Siden tirsdag har det ikke vært arrangert pressekonferanse utenom konkurranse med noen norske utøvere.

Nordvall tror uansett ikke det er særlig lurt av hensyn til fremtidige inntekter for langrennssporten. Færre pressekonferanser betyr nesten uten unntak færre oppslag i store medier.

- Det er flere hundre journalister i Lahti som vil skrive om dette, det bidrar til eksponeringen av sporten vår og sponsorene. Jeg tror ikke sponsorene er glade for disse avbrutte pressekonferansene, sier Nordvall.

Norges Skiforbund har fått anledning til å kommentere kritikken fra Nordvall, men har via pressekontakt Gro Eide fortsatt ikke besvart Nettavisens henvendelse.

Sverige avlyser også

Norge er ikke alene om å verne om sine hemmeligheter før stafetten. Torsdag skulle egentlig de svenske herrene stille til pressekonferanse før stafetten, men også denne ble avlyst.

- Jeg synes uansett man skal holde pressekonferansene med treneren som forteller om hva som skjer, sier Nordvall.

Han forstår at landslagstrenerne ønsker å se hvordan de andre lagene stiller opp sine etapper før de selv tar et valg.

- Men jeg tenker at man bør skape interesse rundt denne stafetten ved å holde pressekonferanse, gjentar han.

Det norske stafettlaget for herrer blir offentliggjort klokken 16.30 norsk tid torsdag.

