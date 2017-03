ANNONSE

Artikkelen utvides.

VIKERSUND / GRESNEN (Nettavisen): Robert Johansson satte ny verdensrekord i Vikersund med 252 meter lørdag.

Det utrolige svevet skjedde under lagkonkurransen i Raw Air-turneringen.

Hopperen fra Lillehammer fikk perfekte forhold å fly på og landet en halv meter lenger ned i bakken enn Anders Fannemels tidligere bestenotering fra 2015.

- Jeg hadde bestemt meg for å få kobla skikkelig på underlaget. Det var veldig rolig over kulen, så kom det bare et smell. Da måtte jeg bare henge på, fortalte han til NRK.

- Jeg hadde allerede mye adrenalin i kroppen allerede i lufta der. Jeg brukte vel alt og litt til på ikke å tryne. Jeg hadde fokus på 250-streken. Det er helt sykt, fortsatte han med skjelvende stemme.

INGEN OVER, INGEN VED SIDEN: Robert Johansson svevde ned til 252 meter og satte ny verdensrekord i Vikersund.

Han prøvde å beskrive hoppet da han fikk se reprisen. Om hvordan han var å lande der hadde han en kort kommentar:

- Det kjente flatt ut, tilføyde en smilende Johansson.

På grunn av vanskelige vindforholdene ble lagkonkurransen stanset etter ni hopp tidligere på ettermiddagen. Resultatene ble da strøket og konkurransen startet på nytt.