Rognlien: - For tidlig med OL i Norge i 2026

Den bokaktuelle tidligere idrettspresidenten Børre Rognlien (72) mener det er for tidlig med en ny, norsk søkerprosess om et mulig vinter-OL allerede i 2026.

Rognlien, som tirsdag presenterte sin bok «Jeg var i rommet», var gjennom vervet som idrettspresident fra 2011 til 2015 sentral i prosessen som til slutt endte med at det ikke ble noen søknad fra Oslo om vinter-OL i 2022.

Mesterskapet gikk til Beijing.

Mandag kom nyheten om at Telemark ønsker å bli vert for de olympiske vinterlekene i 2026.

- Du antyder at det er for tidlig med en ny norsk prosess med tanke på en OL-søknad for 2026?

- Det er min personlige mening, men jeg kommer ikke til å blande meg inn i det.

- Hvorfor bør ikke Norge søke om vinter-OL i 2026?

- Det er stor dragkamp i Norge om geografiske plasseringer, det være seg lokalsykehus, OL eller hva det måtte det være. Det vi prøvde å unngå for OL 2022 var at dette ble en prosess som ikke startet med at en eller annen kommune eller et og annet fylke dro det i gang, men at det var idretten selv, sier Rognlien til NTB.

Forlik

Han beskrev prosessen som følger:

- Det var de sju vinterolympiske forbundene som definerte at de ville ha OL og hvor de trengte anlegg. En prosess som starter med by- eller kommunekamp tror jeg ikke det er mulig å komme i mål med, med mindre Høyre og Arbeiderpartiet setter seg ned sammen og blir enige. Som idrettspresident Tom Tvedt sa på TV mandag, så tåler ikke idretten flere strafferunder som de har ansvaret for. Det tåler heller ikke Norge. Det er hyggelig at interessen for OL er stor, men jeg er helt enig i at prosessen må starte med et politisk forlik.

Sju av bokens kapitler er viet prosessen rundt Oslo-OL i 2022. Der finner du flere forklaringer fra Rognlien på hvorfor prosjektet strandet og det ikke ble noen søknad. Et landsmøte i Fremskrittspartiet og en folkeavstemning som idretten ikke ville ha, er blant dem.

Naturlig

- Du sier også at det er naturlig at Sverige blir forespurt først om de vil være søker før Norge tar noen avgjørelse?

- Ja, det har ikke vært mye oppmerksomhet rundt det, men vi spurte svenskene først i 2011, og det er ingen mindre grunn til å spørre svenskene denne gangen. Det er en god og billig løsning for norsk idrett om det skulle bli et vinter-OL i Sverige.

Rognlien har et langt idrettsliv å berette om. Han har 52 år på baken som tillitsvalgt og 30 år i politikken. I boken skriver han blant annet om at han i sin tid ble forespurt å bli Høyres byrådsleder i Oslo, men at han endte opp med å takke nei.

(©NTB)

