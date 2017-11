Røste fikk svensk beklagelse etter leppekrem-stunt

Det skapte rabalder da det ble delt ut leppesalve under en seanse i regi av Sveriges skiforbund. Etterpå la svenskene seg flate.

– Jeg var sammen med det svenske skiforbundet samme dag som dette var slått opp i mediene. De beklaget at det hadde skjedd. Vi er ferdig med det. Jeg har ingen grunn til å spekulere i at det lå noe mer bak det, sier skipresident Erik Røste til NTB.

– Var det dårlig humor?

– Jeg vet ikke om jeg skal kalle det dét heller. Jeg vet ikke om det lå noen tanker bak. Jeg har ikke brukt noe mer energi på det, svarer skipresidenten.

Det var under et pressemøte tidligere i uken at det var satt fram leppekrem i boller plassert rundt i lokalet. Saken fikk stor oppmerksomhet og ble av mange tolket som et stikk til Norge etter at Therese Johaug er blitt utestengt fra all idrett i 18 måneder etter bruk av leppesalven Trofodermin i fjor.

Forsvarer Bjørgen

Dopingutestengelsen har fått stor oppmerksomhet i Sverige. Det vanket kritikk etter at Marit Bjørgen uttalte «i mine øyne var hun ikke dopet» om lagvenninnen.

– Det viser bare oppmerksomheten som er rundt saken. Jeg tror de fleste forstår hva som er Marit sitt poeng. Hun er opptatt av at Therese ikke har jukset, og det sier også dommen. Men regelverket skiller ikke mellom bevisst juks eller ikke.

– Bryter du dopingreglementet er det per definisjon doping. Jeg oppfatter at det aller viktigste her er at to forskjellige domstoler uttrykkelig har slått fast at dette ikke er gjort for å bedre prestasjonen og det har ikke vært noe forsøk på juks, men hvor utøvernes eget ansvar er slått fast, svarer skipresident Erik Røste på spørsmålet om hvor klokt Bjørgens utspill var.

Røste omtaler dagen da den endelige dommen i Johaug-saken kom som en «uvirkelig opplevelse».

– Vi er glade for at saken er avsluttet i rettssystemet. Det er ingen tvil om at alle internt i Norges Skiforbund gjerne skulle sett at Therese sto på startstreken kommende vinter. Samtidig forholder vi oss til dommen i CAS.

Vond påminnelse

– Vil dette ligge der som en vond påminnelse under vinter-OL, hvor Johaug ikke får være med?

– Absolutt. Det vil følge oss helt til hun er tilbake på landslaget. Det ser man også når det gjelder utøverne, som får spørsmål om det. Denne saken engasjerer mange, også i utlandet. Det har vi forståelse for. Vi føler alle veldig med Therese. Hun har havnet i en situasjon som er den aller verste en utøver kan havne i. Det er veldig leit og trist, sier skipresidenten.

Spesielt at OL ryker gjør utestengelsen til en enda større belastning.

– Et OL er definitivt noe av det viktigste for en idrettsutøver. Det henger veldig høyt. En OL-sesong er det mange bygger seg opp til, kanskje enda mer i utlandet enn vi ser hjemme. OL er viktig, helt klart, sier Røste.

