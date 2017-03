Russisk seier på Kollen-jaktstarten

ANNONSE

Årets tre beste skiskyttere på herresiden, Johannes Thingnes Bø, Martin Fourcade og Anton Sjipulin utkjempet en ny på lørdagens jaktstart i Holmenkollen.

Etter en uhyre spennende siste skyting, var det russiker Sjipulin som stakk av med seieren.

Fourcade avgjorde kampen om andreplassen parkerte Thingnes Bø med et voldsomt rykk bak Gratishaugen like før de to kom inn på skistadion for siste gang.

- Jeg er godt fornøyd med pallen. Jeg har syra 90 prosent av løpet, forklarte Thingnes Bø overfor NRK.

Angående rykket til Fourcade, var kanskje ikke Thingnes Bø fullt så imponert som publikum og TV-seerne.

- Jeg var helt ferdig også da, så det så vel ekstra bra ut. For en med stive bein så det veldig bra ut, kommenterte han videre med et smil.

Etter sprintseieren fredag, gikk yngstebror Bø ut først med Fourcade noen få sekunder bak seg. Begge bommet med et skudd på første skyting i liggende. Dermed var Sjipulin mannen som førte an ut på andre runde.

RUSSISK STORJEGER: Anton Sjipulin fra Russland var sterkest på lørdagens jaktart i Holmenkollen. Martin Fourcade (bak) avgjorde kampen om andreplassen mot Johannes Thingnes Bø.

Russeren holdt seg feilfri til tredje skyting i stående. Der ble det én bom på Sjipulin, mens både Fourcade og Thingnes Bø fylte sin skyteserier for andre gang på rappen.

Det betydde nesten dødt løpe mellom sesongens tre store kanoner før siste skyting. I et nervepirrende oppgjør på standplass var Sjipulin den eneste som klarte en perfekt serie.

Thingnes Bø og Fourcade fikk en bom hver og måtte dermed gjøre opp om andreplassen.

Sjipulin gikk med seg et forsprang på rundt 21 sekunder til duoen og kunne kontrollere inn til seier.

Thingnes Bø og de andre nordmennene får en siste sjanse til å vinne et verdenscuprenn på fellesstarten i Kollen søndag.

Tarjei Bø ble nest beste nordmann på 14.-plass. Med hele fem bom på skytingene falt han ned fra sjetteplassen han gikk ut på.

Emil Hegle Svendsen ble nummer 16 med tre strafferunder. Fredrik Gjesbakk gikk seg opp fem plasser til en 20.-plass. Henrik L'Abée-Lund endte på nummer 25.-plass, mens Vetle Sjåstad Christansen bykset opp hele 23 plasseringer og ble nummer 30.

Ole Einar Bjørndalen stilte ikke til start på distansen.

P. S: Følg oss gjerne på Snapchat!