Saugestad snøt Kilde for super-G-gull

Saugestad med startnummer ni kjørte inn til en klar ledelse med tiden 1.14,28. Rett etter ham kom favoritten Kilde, men også han ble slått av Saugestad med 58 hundredels sekund.

Til slutt kunne Grong-utøveren Saugestad juble for sin første NM-tittel. Kilde, som også tok sølv i superkombinasjonen onsdag, ble nummer to.

– Herlig med karrierens første NM-gull. Det var et superløp ut fra det jeg kan. Jeg så på TV-bildene på toppen at jeg måtte gi gass for at det skulle bli noe. Jeg hadde ikke forventet å slå en av verdens beste i super-G, sa Saugestad.

Han fikk ros fra Kilde, mannen som hentet hjem sammenlagtseieren i super-G-cupen i verdenscupen i fjor.

– Stian er veldig god til å gli. Han kan absolutt stabilisere seg i verdenstoppen i super-G på sikt. Det er selvfølgelig surt å bli slått. Jeg gjorde det jeg kunne, men Stian må ha truffet bra, sa han.

Tredjeplassen i rennet gikk til dansken Christoffer Faarup. Dermed fikk Tomas Markegaard fra Hemsedal NM-bronse for sin fjerdeplass.

(©NTB)