Scheie oppgitt over Kollen-forslag: - Det er dødfødt

Holmenkollen står i fare for å miste det tradisjonelle søndagsrennet i hopp neste sesong. Det framgår av en kladd over terminlisten for 2017/2018-sesongen som er utarbeidet av Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Det var NTB som først omtalte denne saken.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen, som også sitter i FIS' kalenderkomité, bekrefter til Nettavisen at søndagsrennet i stedet kan bli lagt til Trondheim.

Grunnen til det er hoppuka Raw Air, som for første gang ble arrangert i år og som også er terminfestet for den kommende hoppsesongen.

Granåsen vil i så fall få åpningsrennet søndag 11. mars neste år, mens Holmenkollen da vil bli tildelt renn den påfølgende torsdagen, 15. mars.

Bråthen forklarer det hele slik til Nettavisen:

- Vi er blitt bedt om å se på hvordan vi kan sikre at arrangementet Raw Air lever videre. Ett av forslaga er å flytte søndagsrennet fra Holmenkollen, sier han.

Bråthen har forståelse for at det kan være hensiktsmessig å arrangere alle rennene på Østlandet samlet. I år åpnet Raw Air i Oslo, før de reiste videre til Lillehammer og Trondheim, og så avsluttet i Vikersund. Det medførte en lengre og lite praktisk reisevei for utøvere og ledere.

En endring vil mest sannsynlig bety at renn på Lillehammer, i Holmenkollen og i Vikersund avslutter turneringen etter oppstart i Trondheim.

- Alternativene er ikke så mange. Det kan være at det er best å starte eller avslutte i Trondheim, men vi ser jo at Vikersunds rolle som bakken med de siste rennene bør fortsette, sier Bråthen til Nettavisen.

Det er imidlertid ikke alle som har like stor forståelse for dette. Arne Scheie, mangeårig hoppkommentator i NRK, reagerer på forslaget om å flytte den tradisjonelle Kollen-søndagen og mener det kan slå uheldig ut.

- Kollen på en torsdag er dødfødt, spør du meg. Da bygger jeg på ting som har skjedd der oppe tidligere. Du kan kanskje beskylde meg for å være nostalgisk, men Kollen er noe veldig spesielt i norsk idrettsliv. Med tanke på publikum og stemningen, så er det bare å ønske god bedring om de tror at det skal holdes i hevd på en torsdag, sier Scheie til Nettavisen.

OPPGITT: Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie.

- Det å kutte ut Kollen-søndagen og holde rennet på en torsdag synes jeg ikke er et bra forslag. Det er lov å være uenig, men jeg synes ikke det er en god idé. Kollen på en torsdag tror jeg kan bli slutten på det rennet. Jeg håper jeg tar feil, men etter min mening blir det å begrave Kollen.

Scheie påpeker også at det Kollen-rennet vil bli avholdt i en travel periode og at rennet trolig vil få «konkurranse» fra andre hold.

- Med tanke på at det er fotball-VM i Russland neste år, så starter vel også den norske fotballen tidlig, og da vil det bli tøff konkurranse. Det kan ikke sammenlignes med hoppuka, som går i en periode der det knapt ikke er annen idrett. Jeg har ikke tro på det, men det har tydeligvis FIS, og det er jo ikke jeg som bestemmer, selv om jeg er veldig interessert, sier han.

Scheie er likevel klar på at Raw Air bør avsluttes i VIkersund.

- Jeg tror Raw Air blir ganske bra etter hvert og for meg er jo Vikersund en fantastisk avslutning på det hele. Etter en sånn uke, så avsluttes det hele med verdensrekord i Vikersund, det er jo helt enestående, sier han.

Scheie får støtte av den tidligere storhopperen Bjørn Wirkola.

- I første omgang synes jeg det høres dramatisk ut. Det har jo vært en tradisjon i hundre år. Jeg synes ting burde være som det har vært. Jeg er litt enig i det Scheie sier der, sier Wirkola til Nettavisen.

- Da mister vi den store søndagen i norsk hoppsport, og jeg synes det er dumt om de gjør noen forandringer der, sier 73-åringen videre.

Wirkola har likevel en viss forståelse for at det kan være mer praktisk å starte Raw Air-konkurransen i Trondheim, med tanke på logistikken.

SKEPTISK: Tidligere storhopper Bjørn Wirkola.

- Jeg ser det at logistikken kan bli litt bedre hvis de starter i Trondheim, da reiser de i hvert fall samme vei. Men Kollen på en torsdag høres ikke ut som det samme, nei, mener han.

- Kollen har vært et av de største rennene hvert eneste år, selv om det kanskje ikke helt har samme status nå, som før i tiden. Flytter de det til en torsdag, vil prestisjen bli svekket ytterligere, sier Wirkola.

Bråthen har forståelse for at det kommer reaksjoner på forslaget.

- Endringer fører vel alltid til reaksjoner om vi ser på norsk skihistorie. Vi skal bygge opp noe for framtida. For å sikre gjennomføringa av Raw Air, som er en stor og viktig turnering, så tror jeg det er viktig å ikke låse seg fast og ta nostalgiske hensyn, mener Clas Brede Bråthen.

- Jeg føler det i alle fall sånn. Til sjuende og sist er jeg opptatt av framtida til Raw Air og hoppsporten i Norge, sier han videre.

Scheie på sin side, mener nostalgi bør bety noe.

- Raw Air er selvsagt viktig, men er ikke all idrett på sin måte nostalgi? spør den tidligere NRK-profilen.

Raw Air-turneringens første utgave bød på ti dager med hoppkonkurranser. Bråthen understeker at han ikke oppfatter innspillene som er kommet som klager på formatet.

- Det har vært veldig lite klager. Vi har heller fått konstruktive innspill og forslag. De fleste tilbakemeldingene vi har fått er ros. Innspillene har primært dreid seg om hvordan vi kan gjøre Raw Air enda bedre, og sikre at vi får renn i fire norske bakker også i framtida, sier Bråthen.

