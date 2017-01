Schlierenzauer klar for comeback i verdenscupen

ANNONSE

Det ble kjent etter at det østerrikske skiforbundet denne uken offentliggjorde laget som er tatt ut til å hoppe verdenscup i polske Wisla.

Sist Schlierenzauer deltok i et verdenscuprenn var i fjorårets hoppuke der østerrikeren skuffet stort. Mannen med flest verdenscupseiere gjennom tidene bestemte seg da for å ta en pause på ubestemt tid.

Det satte fart i spekulasjonene om at Schlierenzauer var ferdig som skihopper i en alder av kun 26 år. Det hjalp heller ikke at han i mars pådro seg en korsbåndsskade mens han var på ferie i Canada.

Etter en lenger pause fra verdenscupsirkuset, har imidlertid østerrikeren funnet tilbake gleden med skihopping og nå står comebacket for tur.

Stöckl så Schlierenzauer på trening



Norges landslagstrener, Alexander Stöckl, kjenner sin landsmann og har tro på at han kan slå tilbake.

- Det blir spennende å se. Jeg tror han kommer til å gjøre det bra, sier Stöckl til Nettavisen.

Stöckl forteller at han ble imponert over det han så av Schlierenzauer på trening i Innsbruck under årets hoppuke.

- Han trente i Bergiselbakken dagen før rennet og hoppet bra med lignende fart, forklarer Stöckl.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

COMEBACK: Gregor Schlierenzauer har vært borte fra hoppbakken i et år, men kommende helg gjør han comeback i verdenscupen.

VM det store målet

Fredag får man første indikasjon på hvordan Schlierenzauer ligger an i forhold til sine konkurrenter når han skal prøve å kvalifisere seg til verdenscuprennet i Wisla.

Østerrikeren har tidligere uttalt at det er VM i Lahti som er hans store mål denne seosongen, men for å komme dit må han imponere trener Heinz Kuttin nok til å bli tatt ut til VM-troppen.

Schlierenzauer har tidligere vunnet VM-gull i stor bakke i Oslo i 2011, mens han tok sølv i både Liberec i 2009 og Val di Fiemme i 2013 i normalbakke.

I tillegg kan han vise til fem VM-gull i lagkonkurranse.