Schlierenzauer med stygt fall

Østerrikeren fikk legebehandling før han ble fraktet bort i en sykebil.

Schlierenzauer fikk et slag på skiene etter landing. Ingen har vunnet flere renn i verdenscupen enn østerrikeren (53).

- I landingen er det litt myk snø som gjorde at skiene tok ordentlig tak og slo inn i hverandre så gikk han over ende. Han fikk en ordentlig stygg vridning i landingen og slo kroppen litt, forteller NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Storhopperen kom nylig tilbake i hoppbakken etter korsbåndskade. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent, men Schlienrenzauer har trukket seg fra søndagens skiflygingsrenn.

- Det som er det verste her er kneet hans, for han har blitt operert for en korsbåndsskade på slutten av forrige sesong, og sa til legene nå at han hadde vondt i det kneet, sier Evensen.

Er korspondsskaden slått opp igjen tror Evensen at Schlierenzauer vil måtte være på sidelinjen i seks måneder.

Robert Johansson hoppet for øvrig hele 218 meter i kvalifiseringen. Han tok ledelsen fra sitt startnummer med 198,6 poeng. Kun Maciej Kot (Polen) og Jurij Tepes (Slovenia) var bedre av dem som måtte kvalifisere seg.

Andreas Stjernen ble nummer 18 i søndagens kvalifisering med 182 meter og 159,5 poeng. Forhåndskvalifserte Daniel-André Tande hoppet 207 meter.

