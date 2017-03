Schlierenzauer nektet å hoppe i Granåsen

ANNONSE

GRANÅSEN (Nettavisen): Snø, sludd, regn og vind skapte problemer for arrangøren av kvalifiseringsrennet i hoppanlegget i Trondheim onsdag kveld.

Men selv om forholdene til tider var svært krevende, fikk man gjennomført rennet som Kamil Stoch vant foran norske Andreas Stjernen.

Gikk ned fra toppen



Likevel var det ikke alle som synes det var like artig å være skihopper i uværet i Granåsen.

De krevende forholdene resulterte i mye venting, og en av dem som måtte gå av og på bommen en rekke ganger var superstjernen Gregor Schlierenzauer.

Etter å ha ventet gjentatte ganger på å få grønt lys, fikk østerrikeren til slutt nok og tok med seg skiene og gikk ned fra toppen.

Nettavisen lykkes ikke å få snakke med Schlierenzauer etter rennet, men Norges landslagstrener, Alexander Stöckl, ble fortalt hva som skjedde.

- Jeg snakket med treneren hans Heinz Kuttin. Han hadde snakket med utøveren og han mente at han var usikker. Han synes at det blåste for mye og at det ikke var verdt å hoppe, sier Stöckl til Nettavisen.

- Han er ikke i kjempeform akkurat nå og da valgte han å gå ned. Det synes jeg man bare må respektere. Det er utøverens valg, forteller landslagstreneren.

Ingen av de norske utøverne følte seg utrygge under kvaliken i Granåsen, men Stöckl tror nordmennene er spesielt flinke til å takle slike forhold.

- Vi er faktisk i en litt heldig situasjon med at vi trener ofte under sånne forhold i Norge. Vi har ofte mye vind og utøverne er vant med det. De takler det egentlig ganske bra, forklarer østerrikeren.

RESPEKTERER VALGET: Alexander Stöckl sier man må respektere de som ikke ønsker å hoppe i vanskelige forhold.

Fannemel: - Kjenner litt på det



Anders Fannemel som ble nummer 17 i kvalifiseringsrennet etter et hopp på 126,5 meter, er klar på at han føler seg trygg i Granåsen selv om trærne rundt bakken nærmest ser ut som om de skal knekke på grunn av vinden.

- Det hadde vært veldig skremmende hvis jeg ikke hadde visst hvordan forholdene er i bakken. Man kjenner litt på det når man ikke klarer å holde skiene dine på toppen der, sier Fannemel til Nettavisen.

Han var en av dem som skulle hoppe like etter Schlierenzauer, men ble i stedet vitne til at østerrikeren gikk motsatt vei i trappen i bakken.

- Problemet var vel at vi ble sittende å vente i fem minutter om gangen, forteller Fannemel.

Det mener han gir fysiske utfordringer.

- Kroppen stivner litt og man blir veldig statisk, sier hopperen fra Hornindal.

I GRANÅSEN: Anders Fannemel i aksjon i Granåsen.

Drama i sammendraget

Til tross for at været gjorde det vanskelig, klarte juryen og arrangøren å få utfor alle hopperne som ville delta.

Det var likevel enkelte som fikk det tungt i vanskelige forhold. En av dem var Stefan Kraft fra Østerrike.

Han ledet Raw Air før onsdagens konkurranse, men landet på kun 120 meter i sitt hopp i Granåsen. Det førte til at Andreas Wellinger nå tar over ledelsen i sammendraget.

Andreas Stjernen rykker for øvrig også opp fra 5. til 4. plass med etter sitt solide kvalifiseringshopp onsdag.

Topp 5 i Raw Air etter onsdagens hopping i Granåsen:

1. Andreas Wellinger 942,2 poeng

2. Stefan Kraft 935,1 poeng

3. Markus Eisenbichler 917,5 poeng

4. Andreas Stjernen 906,5 poeng

5. Peter Prevc 889,8 poeng

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!