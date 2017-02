Schmidhofer overrasket alle og tok gull

ANNONSE

Østerrikske Nicole Schmidhofer overrasket stort og tok gull i kvinnenes Super-G-konkurranse i alpin-VM tirsdag.

Schmidhofer kjørte med startnummer åtte og var ikke engang blant de ti største favorittene til å vinne rennet på forhånd.

- De siste dagene har jeg tenkt at medalje er mulig, men gullet trodde jeg Lara Gut skulle ta. Nå er jeg verdensmester. Det er utrolig, sa Schimhofer til NRK.

- Hun skjønner ingenting

I mål var hun 33 hundredeler foran Tine Weirather fra Lichetenstein og 36 hundredeler foran favoritt, sveitsiske Lara Gut, som tok henholdsvis sølv og bronse.

- Hun sitter her og skjønner absolutt ingenting, sa Andreas Toft, som kommenterte rennet på NRK.

Schmidhofer har kun tre pallplasser i verdenscupen tidligere i sin karriere. Disse kom for tre og fire år siden.

Lindsey Vonn var blant favorittene til å vinne tirsdag - amerikaneren kjørte imidlertid ut.

KARRIEREBESTE: Ragnhild Mowinckel.

Mowinckel: - Endelig

Moldejenta Ragnhild Mowinckel gjorde en god konkurranse og endte på sjetteplass - noe som er karrierebeste i VM-sammenheng.

- Det var utrolig glad. Jeg er så glad for at jeg klarte å slippe løs og ikke stå og holde på noe. Å prøve å slippe skuldrene og ikke tenke så mye er noe jeg har strevd med en stund. Det er en så deilig følelse. Endelig! sa Mowinckel til NRK.

- Det har vært mye spenning og mye nerver. I tillegg merker jeg at jeg ikke har hatt den beste super-G-oppkjøringen. Man føler det er litt «longshot» å få det til. Den følelsen jeg har nå er nesten bedre enn resultatet, for nå vet jeg at jeg kan henge med.

Alpin-VM fortsetter med herrenes Super-G-konkurranse onsdag klokken 12.

