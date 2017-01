Seieren glapp for Tande

ANNONSE

For med et fantastisk hopp på 134,5 meter hoppet Tande seg opp fra sin femteplass etter førsteomgang.

- For et kjempehopp av Tande! utbrøt NRK-kommentator Christian Nilssen da Tande landet i bunnen av bakken.

Det holdt imidlertid ikke til seier. Nordmannen ledet da kun hjemmefavoritten Kamil Stock sto igjen på toppen, men polakken hadde marginene på sin side og vant med 1,2 poeng på Tande.

Johan André Forfang og Robert Johansson hoppet seg også inn på topp 10-listen. De to endte på henholdsvis sjette- og niendeplass.

På femte

Tande var beste nordmann etter førsteomgang, med sin femteplass. Kongsberg-hopperen var imidlertid langt bak hjemmefavoritten etter det første hoppet.

For Kamil Stoch strakk seg ned til 135,5 meter, sju meter lenger enn Tande. Det resulterte i en luke på 10,3 opp til teten for nordmannen.

Kanonhopp

Tande gjorde det «alle» håpet på i den andre omgangen og hoppet helt ned til 134,5 meter under tunge forhold.

- For et kjempehopp av Tande! Han hopper bakken ned under tunge forhold, utbrøt NRK-kommentator Christian Nilssen.

Dermed hoppet han seg oppover på resultatlisten. Kun Stoch kunne frata nordmannen seieren, noe polakken klarte med sitt hopp på 128 meter. Avstanden mellom de to hopperne var til slutt på 1,2 poeng.

Domen Prevec fra Slovenia endte på tredjeplass, 0,1 poeng bak Tande.