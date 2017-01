Sesongen over for Svindal

ANNONSE

Aksel Lund Svindal bekrefter på sin Instagram-profil at resten av årets sesong ryker.

Svindal forteller at han har hatt en rar følelse i kneet helt siden han kjørte utfor i Val Gardena.

- Helt siden Val Gardena-utforen har jeg hatt en rar følelse i kneet. Noe føltes ikke riktig. Vi gjorde MRI-scanner og manuelle sjekker, men kunne ikke fastslå om noe var galt eller ikke, skriver Lund Svindal.

- Etter å ha kjørt på trening i Wengen, bestemte jeg meg. Noe stemte ikke, og vi måtte finne ut hva. Sammen med det medisinske teamet bestemte jeg at vi trengte en ny operasjon. De fant ut at menisken ikke lenger var festet til beinet. Det er selvsagt ikke bra i utfor.

Den norske alpinstjernen har imidlertid et godt håp om å være tilbake for fullt neste sesong.

- At menisken ikke er festet betyr ingen funksjon, og ingen funksjon betyr at hver landing på et hopp og hver smell i kneet er smertefull. Det positive er at det er gode sjanser for å bli bedre neste vinter. Det negative er at jeg er tilbake på krykker og jeg ikke får stå mer på ski denne vinteren.

Landslagslege Marc Strauss forteller at nordmannen starter opptreningen umiddelbart.

- Undersøkelsene viser at det var riktig og helt nødvendig å gjennomføre dette inngrepet nå. Uten inngrepet hadde skaden blitt forverret og Aksel hadde kjørt med store smerter resten av sesongen. Aksel kan ikke stå på ski de neste seks månedene, men starter opptreningen igjen med en gang, sier Strauss.

Lund Svindal skadet kneet alvorlig i Kitzbühel forrige sesong. Comebacket var suksessfullt - i alle fall på kort sikt.

Det ble to pallplasseringer i Val d’Isère, samt én i Val Gardena.