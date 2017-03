Skadeplaget Dahl vant Vasaloppet for tredje gang

ANNONSE

John Kristian Dahl fra Team United Bakeries spurtet inn til sin tredje seier på fire år i Vasaloppet søndag.

Etter en kaotisk kamp mellom mange løpere på oppløpssida, klarte Kirkenes-karen å strekke seg noen centimetere foran de nærmeste rivalene.

35-åringen var den raskeste i en trio av nordmenn som kapret de tre første plassene. Norske løpere har nå vunnet de siste fem utgavene av Vasaloppet, som gås over ni mil i klassisk stil mellom Sälen og Mora.

Dahls triumf kom på tross av at han har slitt med en skade i ryggen siden et uhell på trening torsdag.

- Det var en seier for meg å bare stå på start i dag. Det var tungt fra starten, jeg har vært helt utlada og muskulaturen har vært helt utslitt. Noen ganger trumfer viljen evnen, og jeg tror det var det som skjedde i dag, sa Dahl til NRK.

- Det er et mirakel. For to dager siden kunne jeg ikke engang gå på ski. I går gikk det for første gang, men jeg merket at jeg var helt ferdig på slutten på grunn av en kink i ryggen. Dette er min største seier noensinne, utdypet han overfor SVT.

Tredobbelt norsk



Flere nordmenn fulgte på de neste plassene. Andreas Nygaard ble nummer to, mens Stian Hoelgaard kapret tredjeplassen. Markus Ottoson ble Sveriges beste løper på fjerdeplass.

Johan Kjølstad gikk opprinnelig inn som femtemann. Den rutinerte trønderen ble seinere deplassert i spurten, og femteplassen gikk isteden til Tord Asle Gjerdalen.

Team Santanders Anders Aukland gikk ut fra tetgruppa og opp i føringen med tolv kilometer til mål i Mora. 40-åringen fra Oseberg Skilag trykket til og ville sammen med gjesdalbuen Hoelgaard holde et høyere tempo inn på den siste mila.

Også svenske Ottoson holdt seg helt framme i det som var en tettrio med noen få sekunders luke.

Veteranen Aukland vant rennet helt tilbake i 2004, men har siden bare sett broren Jørgen vinne det gjeve langløpet to ganger for den kjente skifamilien.

2015-vinner Petter Eliassen holdt en lavere profil noen sekunder bak, i likhet med fjorårsvinner Dahl.

Folksomt i spurten



Inn på de siste seks kilometerne ble tetfeltet til en større gruppe, men fortsatt med Aukland, Ottoson og Hoelgaard i front.

Rundt 20 løpere kjempet om de beste posisjonene inn mot Mora. Dahl viste seg for første gang skikkelig helt i fronten.

Den tidligere sprinteren luktet en ny triumf og fant tilbake til kreftene, men manøveren kunne også tolkes som at han ville hjelpe lagkompisen Kjølstad.

En annen nordmann som begynte å vise seg nær fronten på de siste tre kilometerne var Gjerdalen. Tetgruppa var fortsatt stor og ingenting tydet på en avgjørelse før helt inne på oppløpet.

Foruten nordmenn og svensker blandet russeren Ilja Tsjernousov seg også inn i fronten. Han forsøkte en langspurt, men ble hentet inn av en rekke konkurrenter på de siste 300 meterne.

I dameklasen ble det derimot svensk seier. Britta Norgren vant suverent foran norske Astrid Øyre Slind.