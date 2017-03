Skiforbundet signerte ny lukrativ avtale

ANNONSE

Norges Skiforbund Alpint og Telenor forlenger samarbeidet og er enige om en ny avtale med varighet til og med 2022.

Det melder skiforbundet i en pressemelding torsdag.

Ifølge skiforbundet har avtalen en verdi på over 100 millioner kroner.

- Det langvarige samarbeidet med Telenor har bidratt sterkt til at norsk alpint har den posisjonen vi ser i dag, sier Skipresident Erik Røste.

- Langsiktighet og felles mål er helt avgjørende for å lykkes og det gode samarbeidet med Telenor er en 16 år lang suksesshistorie, sier Røste.

Også Telenor-leder Berit Svendsen er godt fornøyd med å fortsette samarbeidet med skiforbundet.

- Vi er svært fornøyde med å ha fått på plass en ny og rikholdig avtale med Norges Skiforbund, som er en ideell samarbeidspartner for oss. Nå får vi videreført Telenorkarusellen med årlig deltagelse med mer enn 80 000 barn, der målet er at barna utvikler skiferdighetene sine best mulig ut fra den enkeltes forutsetning.

- Vi fortsetter også som hovedsponsor for toppidretten. Resultatene de siste årene har vært formidable og vi gleder oss til mange nye år med fantastiske resultater i alpint, sier Svendsen.