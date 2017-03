Skipresidenten etter Lahti-VM: - Nå er vi ferdig med fortiden

ANNONSE

Erik Røste er mektig imponert over det finske VM-vertskapet i Lahti.

Han har fulgt verdensmesterskapet på ski på tett hold. Årets VM står i sterk kontrast til dopingskandalene for 16 år siden - da en sjokkert skiverden fikk se hvor gjennomsyret finsk skiidrett var av doping.

- Jeg tror dette endelig kan være punktumet for det som skjedde. Det har vært et fantastisk mesterskap. Det har vært god stemning og veldig gjestfritt å være her. Finnene er vennlige, og vi har samarbeidet godt med dem i mange år, sier Røste.

Roser nordisk samarbeid

Skipresidenten gledet seg spesielt over Iivo Niskanens gull på herrenes 15 kilometer klassisk. Det gullet betydde mye for finsk skisport, og utløste enorm jubel i den finske skimetropolen Lahti.

- Den gullmedaljen de endelig fikk, da følte jeg at vi endelig kunne si at vi er ferdig med fortiden og kan se framover. Jeg ønsker finsk skisport all mulig lykke til, sier Røste til NTB.

- Vi har et godt samarbeid, både Sverige, Finland og Norge. Vi skal møtes allerede i april. Jeg er sikker på at det er mye vi kan gjøre sammen innen nordisk skisport. Der har vi et felles ansvar for å opprettholde interessen og utvikle produktet. Vi har også et ønske om å få med flest mulig konkurrenter, sier Røste.

Starten på noe flott

Han gleder seg stort over at finnene igjen virkelig har begynt å markere seg i skisporten.

- Det er viktig at finsk skisport markerer seg i langrenn. Det er en del av nerven du trenger i idretten. Du må ha gode sportslige konkurrenter, men også ha et godt samarbeid. Dette tror jeg blir starten på noe veldig flott i Finland, spesielt i langrenn. De er også litt på tur tilbake i hopp. Det kommer noen der også, sier Røste.

Finnene sikret seg ett gull, ett sølv og tre bronsemedaljer på hjemmebane.

VM-vertskapet kunne ikke true Norge, som for tiende gang på rad ble beste nasjon. Men Finlsnd var med å holde de norske løperne utenfor pallen på den avsluttende femmila da Matti Heikkinen sikret finsk bronse.

(©NTB)