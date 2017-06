Skipresidenten før Johaug-høring: - Det viktigste er å få satt sluttstrek

ANNONSE

Skipresident Erik Røste mener det er vanskelig for utenforstående å forstå marerittet Therese Johaug har havnet i.

Som tidligere landslagstrener er skipresidenten sterkt opptatt av hvordan utøverne har det.

- Hvordan tror du hun har det foran neste ukes høring i CAS?

- Jeg tror det er vanskelig for utenforstående å sette seg inn i det. Dette er det største marerittet en utøver kan komme opp i. Jeg synes, som de fleste andre, at dette er trist og leit. Jeg føler med Therese, sier en engasjert Røste til NTB.

OL-håp

Johaug møtte NTB sist helg. Der snakket Nansen-jenta om at hun så fram til å bli ferdig med dopingsaken en gang for alle.

- Jeg tror vel, og jeg har lest det hun har uttalt de siste dagene, det viktigste nå er å bli ferdig med saken og få satt en sluttstrek. Det blir det med den høringen og den avgjørelsen som CAS kommer fram til, sier skipresidenten.

- Så får vi virkelig krysse fingrene for at det blir en rettferdig avgjørelse som ikke gjør det enda vanskeligere for henne, fortsetter skitoppen.

- Tror du vi får se Johaug i OL i Sør-Korea?

- Det er andre som avgjør det, men jeg virkelig håper det. Den dagen hun er ferdig med suspensjonen, er hun hjertelig velkommen tilbake, sier Røste.

Bjørgen-støtte

- Marit Bjørgen har vært en tydelig støttespiller og også trent med Johaug. Er det et heldig signal?

- Det viser at Marit er et stort menneske. Hun ser også det menneskelige oppi dette her. Det har hun min fulle støtte på, svarer Røste bestemt.

FÅR ROS: Marit Bjørgen. Her avbildet under siste del av NM forrige sesong.

Johaug er inntil videre utestengt i 13 måneder. Det internasjonale skiforbundet anket straffen inn for CAS. Johaug har gått til motanke og går for full frifinnelse.

- Det strider mot folks rettsoppfatning når man på den ene siden sier at det er «ubetydelig utvist skyld», og når det på den andre siden får så store konsekvenser, sier Røste.

Vanskelig år

Skiforbundet har hatt et vanskelig år med astmabråket og utestengelsen til Martin Johnsrud Sundby, fyllekjøringen til hoppernes markedssjef Bjørn Einar Romøren under Raw Air og bråk i alpinkomiteen.

- Det er vanskelig å rangere. Jeg liker ikke å sammenligne sesonger eller sportslige år. Det har vært et krevende år, men det er samtidig fantastisk å se lagånden og at utøverne presterer på høyeste nivå til tross for støy og turbulens, sier skipresidenten.

Johaugs høring i Idrettens voldgiftsrett starter tirsdag 6. juni.

