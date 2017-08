Skipresidenten hadde alvorsprat med FIS om Johaug-saken

Kort tid etter at Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) anket Therese Johaug-dommen, ba Norges Skiforbund (NSF) om et møte.

ULLEVAAL STADION/GRENSEN (Nettavisen): Tirsdag ble Therese Johaug dømt til 18 måneders utestengelse av Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Det skjedde etter at FIS anket Domsutvalget i Norges Idrettsforbunds straff på 13 måneders utestengelse.

Avgjørelsen om å anke ble ikke tatt godt imot blant ledelsen i NSF, og Nettavisen kjenner til at Skipresident Erik Røste har hatt møte med representanter fra FIS før CAS offentliggjorde dommen tirsdag hvor han la klart frem hva NSF mente om ankeavgjørelsen.

Etter at CAS-dommen ble offentliggjort tirsdag bekrefter Røste diskusjonen med FIS om Johaug-saken.

- Jeg har hatt samtaler med FIS og da har jeg gitt utrykk for at vi har vært overrasket og skuffet over at de anket. Begrunnelsen vår for det er at vi opplevde en veldig stor grad av åpenhet under høringen i Oslo. Alle sider av saken kom frem. Etter min oppfatning var det en godt skrevet og godt begrunnet dom fra Domsutvalget. Det var utgangspunktet for at jeg da var skuffet og overrasket over at dommen ble anket, sier Røste til Nettavisen.

- Hva var responsen?

- Ikke noe annet enn at de respekterte det. Samtidig som vi også må respektere at de benyttet seg av retten de hadde. Sånn sett var det en helt grei samtale rundt det.

Har det gått politikk i saken?



Skiforbundet har ikke vært de eneste som har reagert på FIS' ønske om å utvide Johaugs straff som hun fikk fra Domsutvalget i Norge.

Dopingekspert Mads Kaggestad var blant dem som stilte spørsmål til FIS' krav om 16-20 måneders utestengelse. Han spekulerte i om det hadde gått politikk i saken.

Det vil ikke skipresident Røste gjøre.

- Etter min oppfatning er det ikke samsvar med feilen som har begått og konsekvensene.

- Det betyr ikke at vi ikke er opptatt av at dopingovertredelser skal straffes strengt, men de skal ikke straffes urimelig. Det er utgangspunktet mitt. Så ønsker jeg for så vidt ikke å spekulere i hva som ligger bak. FIS benyttet seg av sin rett til å anke. Det må vi respektere. Vi fikk dommen i dag og den må vi forholde oss til, forteller Røste.

IKKE OVERRASKET: Visepresident i FIS, Sverre Seeberg, er ikke overrasket over utfallet i Johaug-saken.

Seeberg: - OL har ikke vært et tema



Johaugs straff på 18 måneder innebærer at langrennsstjernen er utestengt frem til 17. april 2018. Det betyr at hun ikke får delta i neste års OL i Sør-Korea - noe Johaug hadde et klart mål om å rekke.

I dommen kommer det frem at det ikke er relevant for dommerpanelet i CAS at lengden på utestengelsen innebærer at OL ryker for 29-åringen.

Visepresident i FIS, Sverre Seeberg, hevder til Nettavisen at OL ikke har vært noe tema innad i FIS i forbindelse med Johaug-saken.

- Det har ikke vært sagt mye om denne saken i det hele tatt. Den har vært behandlet i dopingpanelet og deretter i CAS. Sånn sett er det ikke noe styret er involvert i. OL har ikke vært et tema, sier Seeberg til Nettavisen.

Han forteller videre at han ikke er overrasket over utfallet i CAS.

- Utestengelsen var litt lenger enn jeg håpet på, men jeg er ikke veldig overrasket, forteller Seeberg.

- Hvorfor ikke?

- Fordi jeg har vært borti i en del analoge saker med noenlunde samme utfall, men jeg hadde håpet at den skulle være kortere, forklarer visepresidenten i FIS.

Seeberg viser blant annet til saken til den østerrikske alpinisten Hans Knauss som fikk like lang utestengelse som Johaug etter å ha fått i seg et steroid ved et uhell gjennom bruk av et kosttilskudd.

- Vil ikke påvirke forholdet mellom FIS og NSF

Visepresidenten er kjent med at NSF har vært kritiske til FIS' avgjørelse om å anke, men tror ikke at Johaug-saken vil føre til noe dårligere forhold mellom organisasjonene i fremtiden.

- Når støvet har lagt seg, så tror jeg ikke det vil påvirke forholdet i det hele tatt. Norges Skiforbund har respektert FIS’ mulighet til å anke. FIS må behandle alle utøvere likt. Da er det ikke forskjell på nordmenn og russere eller andre. Jeg tror ikke saken vil få noen betydning, forklarer Seeberg.

Heller ikke Røste tror Johaug-saken vil påvirke NSFs forhold til FIS.

- Norges Skiforbund både har hatt og skal ha et godt forhold til FIS. Det betyr ikke at man ikke kan være uenig i saker. Den åpenheten vi har med FIS gjør at man også kan ta opp ting når det er nødvendig. Sånn sett må vi forholde oss til det, forklarer Røste.

Johaug var tirsdag knust etter å ha blitt informert om CAS-dommen mandag kveld. Nå skal hun og hennes representanter bruke de neste ukene på å vurdere om de skal anke saken til sveitsisk høyesterett.