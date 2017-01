Skiskyttergutta vant i Ruhpolding

ANNONSE

Ole Einar Bjørndalen, Vetle Sjåstad Christiansen, Henrik L'Abée-Lund og Emil Hegle Svendsen sikret norsk seier på onsdagens skiskytterstafett i Ruhpolding.

Russland ble nummer to, mens Tyskland to tredjeplassen.

Seieren så tapt ut for Hegle Svendsen da han gikk ut 15 sekunder bak Anton Babikov etter den siste skytingen. Russeren gikk imidlertid på en real smell, samtidig som Hegle Svendsen startet en opphenting av de sjeldne.

Noen hundre meter før mål dro Svendsen ifra den sluttkjørte russeren og sikret norsk seier.

Trodde seier var umulig



I målområdet sto Ole Einar Bjørndalen og trodde knapt det han så. Han hadde allerede gitt opp håpet om seier.

- Jeg tippa at om han hadde seks sekunder på toppen, kunne han klare det, men så var det nesten ni sekunder, og da var det kjørt. Det var jeg helt overbevist om. Seks sekunder kan du klare - ikke ni, men han tok det jo lett, så det er bare å bli imponert, sa Bjørndalen til NRK.

Selv sa Emil Hegle Svendsen følgende til NRK om sin etappe:

- Det var en veldig bra etappe. Jeg jobbet bra sammen med Schempp i to runder. Jeg var heldig og skjøt fullt på stå. Da fikk Schempp et ekstraskudd. Jeg trodde ikke jeg skulle klare å ta igjen han russeren, men jeg hadde fryktelig gode ski i dag. Jeg følte meg ikke sånn helt rå, egentlig, men da jeg så at jeg knappet innpå ham, fikk jeg litt ekstra krefter.

(artikkelen fortsetter under bildet)

UTROLIG OPPHENTING: Utgangspunktet så håpløst ut, men Emil Hegle Svendsen hentet inn 15 sekunder fra siste skyting og inn, og sikret norsk seier.





Fire gode etapper

Bjørndalen gikk en god første etappe for Norge og klarte seg med ett ekstraskudd på den liggende skytingen.

På stående leverte veteranen en strålende serie, fulgte opp med bra tempo i sporet og sendte Vetle Sjåstad Christiansen ut på andre etappe i rygg på Tsjekkia og ledende Italia.

Sjåstad Christiansen skjøt en strålende liggende serie og gikk ut 8,8 sekunder bak Italia etter den første skytingen. På stående skyting trengte Christiansen to ekstraskudd og gikk ut halvminuttet bak ledende Russland.

(artikkelen fortsetter under bildet)

GOD ETAPPE: Vetle Sjåstad Christiansen gikk en bra etappe for Norge.





Anton Sjipulin økte avstanden til Norge inn mot veksling, og Henrik L'Abée-Lund gikk ut på femteplass - 41 sekunder bak ledende Russland.

L'Abée-Lund kortet ned avstanden til Russlands Matvey Eliseev, skjøt fullt og gikk ut på tredjeplass, 27 sekunder bak Russland etter liggende skyting.

Eliseev leverte en ny strålende serie på sin andre skyting, mens konkurrentene, L'Abée-Lund inkludert, trengte straffeskudd.

(artikkelen fortsetter under bildet)

NERVØS: - Jeg var litt sånn småredd da jeg bomma på de to første, så jeg er utrolig fornøyd med at jeg treffer på de fem siste, sa L'Abée-Lund til NRK om sin stående skyting.

Emil Hegle Svendsen startet siste etappe side om side med tyske Simon Schempp, halvminuttet bak ledende Russland og Anton Babikov.

Avstanden fra Norge og Tyskland opp til Russland var tilnærmet lik etter første skyting på siste etappe etter at alle de tre i tet skjøt fullt.

Både Russland og Tyskland trengte ekstraskudd på andre skyting. Dermed var Schempp ute av kampen om seieren, mens Hegle Svendsen gikk for seier, men lå 15 sekunder bak Babikov etter skytingen.

Babikov så imidlertid ut til å gå på en real smell, og Hegle Svendsen gikk dermed inn til norsk seier.