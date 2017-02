Skiskytterpresidenten varsler OL-grep

ANNONSE

Søndag så han Johannes Thingnes Bø gå inn til sin tredje sølvmedalje under VM i Hochfilzen. 23-åringen berget på mange måter mesterskapet for Norges del, men tre sølv og én bronsemedalje er likevel mager kost for seiersvante norske løpere.

Sist den norske troppen reiste gull-løse hjem fra et VM, var helt tilbake i 1999.

– Totalt sett er dette dårligere enn vi ønsker. Det at vi ikke tar gull er under pari, men det er noen lyspunkter også. Det må vi ta med oss, oppsummerer skiskytterpresident Slokvik mesterskapet overfor NTB.

Les også: Dahlmeier kan overgå Bjørndalen

Ikke gode nok

Han er tydelig på at den svake VM-innsatsen må føre til noen grep foran den viktige OL-sesongen som venter.

– Det er helt klart at vi skal evaluere og se hva vi kan gjøre. Vi må åpenbart gjøre ting bedre inn mot OL. Hele sesongen under ett viser at vi ikke er gode nok akkurat nå, sier han.

– Har du en formening om hvorfor det er sånn?

– Ja, det har jeg, men nå vil først høre hva trenerne mener. Så får vi diskutere litt med dem. Mange har nok klare tanker om hva vi bør gjøre, svarer Slokvik, som er tidligere landslagstrener i skiskyting.

– For noen gjelder det rett og slett å holde seg frisk. Det er et viktig poeng, og vi må se på hva som skal til på det området, tilføyer han.

Skryter av Thingnes Bø

– Hvordan griper dere an det?

– Vi må se litt på rutiner og slike ting. Punkt nummer én er at en utøver må kunne trene kontinuerlig, sier presidenten.

Han er samtidig full av lovord om Johannes Thingnes Bøs VM. 23-åringen prikket igjen formen til rett tid.

– Han er ett slurveskudd på normalen unna å ta medalje på alle individuelle distanser. Han er rett og slett en mesterskapsløper, sier Slokvik.

Thingnes Bø er fortsatt den eneste norske skiskytteren som har vunnet et verdenscuprenn denne sesongen. Han vant VM-generalprøven i Antholz.

(©NTB)