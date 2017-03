ET STIKK TIL THERESE: Landslagssjef Vidar Løfshus fortalte i et intervju etter at jentene gikk inn til stafettseier i Lahti, at Therese Johaug får en hard jobb med å gå seg inn på stafettlaget neste år. Foto: NTB scanpix

- Hvordan er det mulig for en leder å sende en slik «hilsen» til Therese Johaug som Løvshus gjør her?

Det spør tidligere administrerende direktør i TV 2 Alf Ivar Hildrum etter at landslagssjef Vidar Løfshus ga et stikk til Therese Johaug under seiersintervjuet.