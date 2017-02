Bjørgen om kritikken: - Jeg står for det jeg sa

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Etter at Marit Bjørgen gikk inn til gull på 15 kilometer med skibytte under VM i Lahti i forrige uke, dediserte hun gullet til Therese Johaug. Sistnevnte er som kjent utestengt fra idretten etter å ha testet positivt på det forbudte stoffet clostebol høsten 2016.

- Det er en medalje jeg vil dele med Therese, også, sa hun til NRK.

Akkurat den gesten har i ettertid fått mye oppmerksomhet og flere har reagert på at Bjørgen dediserte gullet til en dopingdømt utøver.

- Det er smakløst, sa SVT-ekspert Hasse Svens til Expressen.

- Regnet med det

Expressen-kommentator Tomas Petterson trakk også fram Johaug-episoden i en kronikk og kaller Bjørgens oppførsel for skinnhellig.

- Jeg føler meg faktisk litt kvalm. Har alle grenser mellom rett og galt plutselig blitt visket ut, skrev den svenske spaltisten.

På en pressekonferanse i Lahti mandag ble Bjørgen konfrontert med nettopp denne kritikken og sier hun ikke angrer på utspillet.

- Den kritikken har jeg ikke fått med meg, men jeg regner med at noen har en mening om det. Jeg står for det jeg sa og kan gjerne si det igjen. Det andre mener får stå på deres regning, sier hun til Nettavisen.

- Jeg ventet at det skulle komme kritikk på det, sier Bjørgen.

- God venninne



Bjørgen sier hun ville være en god venninne for Johaug.

- Når man ser på det styret som har vært i media etter det med Therese og alt det som har skjedd i det siste, så ventet jeg det at jeg skulle bli kritisert for det. Jeg tenkte på Therese som et menneske og ikke saken i seg selv. Her var jeg bare en god venninne og hadde Therese i mine tanker.

- Jeg har vært med i gamet her lenge og vet hvordan media jobber, så jeg var ikke så veldig overrasket over at det kom kritikk på dette, sier hun.

