Bjørgen sikret seg sitt fjerde Lahti-gull

LAHTI/OSLO (Nettavisen): Storfavoritten Marit Bjørgen levde opp til forventningene og vant lørdagens 30-kilometer i Lahti.

36-åringen sikret seg dermed sitt fjerde gull i mesterskapet, inkludert stafett-triumfen tidligere denne uken.

Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok henholdsvis andre- og tredjeplass bak den suverene VM-dronningen og sørget for helnorsk aften i Lahti.

Ragnhild Haga ble nummer fire.

Hjelmeseth: - Overraskende

Marit Bjørgen sier følgende til NRK om sitt gullrenn:

- Jeg tenkte jeg skulle prøve fra start og gå jevnt, men jeg merket fort at det var vanskelig å gå i front og tro at man skulle få noen luke bakover. Jeg skjønte at det må gjøres på slutten. Jeg prøvde å gå jevnt ut på siste fem og trøkket til da det var igjen to kilometer ca. Jeg skjønte det ble en luke bakover da. Jeg klarte ikke å snu meg å se, det gjaldt å ha fokus framover og stå på skia. Det var bare å ta av farta litt før Lahti-svingen og så jobbe knallhardt ut av svingen igjen. Det var da jeg fikk en luke til Heidi, tror jeg.

Også landslagstrener Roar Hjelmeset innrømmer at han er overrasket over at så mange som ni løpere hang med helt til det gjensto fem kilometer.

- Det er nok litt for mange bakker nedover, så det er lett å hente inn det som folk får av forsprang oppover. Skiføret i dag gjør også at det er lettere å henge på. Det er en overraskende stor gruppe som får 30-kilometer sammen.

MANGE HANG MED: Marit Bjørgen fikk selskap av åtte løpere helt til det gjensto to kilometer av lørdagens 30-kilometer. Det overrasker blant andre trener Roar Hjelmeset. Skjermdump: NRK.

Uhrenholdt Jacobsen i smerter

Astrid Uhrenholdt Jacobsen fikk ingen optimal start da hun gikk i bakken på vei ut av stadion helt i starten av lørdagens 30-kilometer.

30-åringen klarte imidlertid å gå seg helt opp i teten igjen, uten tilsynelatende å bruke for mye krefter i prosessen.

Etter målgang avslørte imidlertid bronsevinneren at hun gikk med smerter gjennom hele løpet, grunnet fallet.

- Jeg var ekstremt på hugget ut fra start, men så står jeg i tredje rekke og går retti rumpa på Siebenthal rett foran meg, og det er så hardt og isete i dag at jeg gikk rett på ryggen. Jeg tror ikke jeg hadde så mange bak meg ut den bakken der. Jeg er bare stolt over at jeg fullfører, for jeg tenkte en stund at jeg kanskje ikke kom til å klare det, sa Uhrenhold Jacobsen til NRK.

Bjørgen stakk i Lahti-svingen

Halvveis i rennet hadde 13 løpere fått en luke til resten. Blant dem var Marit Børgen, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga.

Fem kilometer før mål var det ni løpere som gikk samlet i tet og kjempet om gullet.

De fire norske jentene fikk selskap av Charlotte Kalla, Krista Parmakoski, Anna Haag, Jessica Diggins og Teresa Stadlober.

To kilometer før mål røk gullmulighetene for Charlotte Kalla, da den svenske jenta knakk staven, uten at noen hadde muligheten til å gi henne en ny før 200 meter senere.

I Lahti-svingen rett før oppløpet stakk Bjørgen fra sine lagvenninner, og Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen måtte gjøre opp om andreplassen.

Den kampen vant Weng, som dermed tok sin første individuelle medalje i Lahti.