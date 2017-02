ANNONSE

Marit Bjørgen var den største favoritten da kvinnene la ut på 15 kilometer fellesstart med skibytte i Lahti-VM på lørdag, og den 36 år gamle veteranen viste at hun vil være dronningen også i dette mesterskapet.

I siste motbakke dro hun ifra finske Krista Pärmäkoski, som var den eneste som holdt følge med langrennsdronningen gjennom andre halvdel av løpet.

Det betyr at Bjørgen tok sitt 15. VM-gull i karrieren, mens Pärmäkoski ble nummer to og svenske Charlotte Kalla tok bronsemedaljen.

Den gullmedaljen dedikerte Bjørgen til lagvenninne Therese Johaug, som kjent utestengt fra VM etter en positiv dopingprøve i fjor høst.

- Deler gullet med Johaug

- Jeg er utrolig glad og fornøyd med medaljen i dag. Det er en medalje jeg vil dele med Therese Johaug, sier Bjørgen til NRK etter at gullet er innkassert.

- Før jeg reiste til VM sa jeg at «jeg skal gå for deg, Therese». Jeg savnet henne der ute i dag, jeg hadde henne i bakhodet. Så det var en medalje for Therese og, forklarer Bjørgen.

Hennes 15. VM-gullmedalje kom 14 måneder etter at Bjørgen fødte sønnen Marius.

- Når du nevner Marius begynner tårene å trille. Det er helt utrolig, sier hun til NRK.

- Det ble en duell med Pärmäkoski, det var spesielt å gå med henne i løypa. Det var et vanvittig trøkk. Men jeg følte meg sterk, og hadde troa på at jeg var hakket bedre enn henne i avslutningen, legger hun til.

Kalla i bakken

Tidlig i løpet stakk en kvartett på fire jenter seg frem i front. Både Heidi Weng og Marit Bjørgen var blant dem som ville sikre seg edelt metall i de finske skogene, mens svenske Charlotte Kalla også var blant de fire i tet - selv om hun falt og gikk i bakken tidlig i løpet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

PALLEN: Krista Pärmäkoski, Marit Bjørgen og Charlotte Kalla tok henholdsvis sølv, gull og bronse på 15 kilometeren.

Halvveis ut i løpet, da jentene byttet fra klassisk til fri teknikk, var finske Krista Pärmäkoski i ledelsen, med Heidi Weng, Charlotte Kalla og Marit Bjørgen like i hælene.

Det tok imidlertid ikke lang tid før Weng og Kalla var hektet av, og kampen om gullet sto mellom Bjørgen og hjemmehåpet Pärmäkoski.

Tre og en halv kilomter før mål var avstanden ned til konkurrentene på nesten et halvt minutt, og det var klart at gullet sto mellom de to i front.

Rykket i siste motbakke

Bjørgen og Pärmäkoski forberedte seg på avslutningen ved å senke tempoet, og den finske jenta følte seg i god nok form til å forsøke å dra fra Bjørgen i en av de siste motbakkene.

I aller siste motbakke svarte imidlertid Bjørgen, og gjorde et rykk som Pärmäkoski gjorde sitt ytterste for å følge med på.

Det klarte hun imidlertid ikke.

I mål var hun 4,8 sekunder foran finnen. Charlotte Kalla på tredjeplass var 32 sekunder bak den norske vinneren.

Heidi Weng kjempet lenge med Kall om bronsen, men måtte til slutt nøye seg med femteplass.

Hylles for taktikken

Tv-bildene underveis i løpet viste at Bjørgen var tydelig opptatt av å få beskjed fra støtteapparaet om hvordan konkurrentene bak lå an.

- Hun signaliserte tydelig der at hun var spent på å få den tilbakemeldingen, sa NRK-kommentator Jann Post idet Bjørgen fikk melding om konkurrentene mot slutten av rennet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

BESKJED: Marit Bjørgen får oppdateringer fra støtteapparatet underveis i løpet.

Bjørgen hylles av ekspertene etter seieren.

- Det er bare å la seg inspirere og lære av Marit Bjørgen. Hun vet nøyaktig hva som skal til for å lykkes i mesterskap, sier NRK-ekspert Morten Aa Djupvik etter at gullvinneren har gått i mål.

- Gull- og sølvvinnerne i dag har kjørte den gode, gamle oppskriften med høydetrening i forkant av mesterskapet, legger kommentator Torgeir Bjørn til.

