De norske hopperne skuffet på ny

Det norske laget var ikke oppe blant favorittsjiktet før mikskonkurransen i hopp på søndag.

Og gullsjansene ble ikke styrket av at Johann André Forfang - den beste av herrehopperne i det individuelle rennet i normalbakken på lørdag - kort tid før konkurransen ga beskjed om at han måtte trekke seg på grunn av sykdom, og ble erstattet av Andreas Stjernen.

Dermed ble det en lite optimal oppladning for de norske hopperne, som da også var sjanseløse i kampen om medalje.

Til slutt endte laget på femteplass, hele 157,7 poeng bak vinnerne fra Tyskland.

- Ble ringt under prøveomgangen

Andreas Stjernen forteller til NRK at han fikk beskjeden om at han skulle stille til start kort tid før rennet gikk av stabelen.

- Det var vel en times tid (i forkant av rennet), tenker jeg. Jeg fikk en oppringning rundt da prøveomgangen startet, da var det bare å kaste seg i en bil, sier han til NRK etter sitt første av to hopp.

Han innrømmer at det var vanskelig å forberede seg til rennet med så kort tid omstille hodet på.

- Det var spesielt. Det ble egentlig ingen forberedelser. Det var bare å komme hit og varme litt opp, sier Stjernen.

Opseth imponerte

17 år gamle Silje Opseth innledet for Norge, og leverte et hopp på 80,5 meter. Det mente NRK-ekspert Johan Remen Evensen var imponerende innsats fra ungjenta, spesielt ettersom ungjenta hoppet kortere i prøveomgangen i Lahti.

- Jeg synes det her er godt levert av Silje, sa han etter hoppet i første omgang.

- Det er mye som står på spill, det er sikkert masse nerver hos henne akkurat nå. Når hun hopper for et lag er det alltid spesielt å klare å ta ut sitt beste akkurat da, legger han til.

Selv var 17-åringen greit fornøyd med eget hopp.

- Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg klarte å strekke meg litt lengre ned i bakken, sa hun til NRK.

- Samtidig må jeg ta med meg at jeg hever meg fra prøveomgangen.

Femteplass etter én omgang

Etter ett hopp var Norge på åttendeplass, 33,8 poeng bak ledende Tyskland.

Daniel André Tande (91 meter), Maren Lundby (90,5 meter) og Andreas Stjernen (91,5 meter) hoppet Norge opp til en femteplass etter første omgang, hele 65,8 bak ledende Tyskland. Opp til Japan på medaljeplass skilte det nesten 30 poeng.

Det betydde at det skulle et lite mirakel til for å gi de norske utøverne medalje, og det viste seg raskt at mirakelet var utenfor rekkevidde.

Oppløst i tårer

I sitt andre hopp landet nemlig Silje Opseth på 67,5 meter. 17-åringen var oppløst i tårer, og med det var alle muligheter for medalje borte.

Da hun møtte NRK etter rennet, gikk det bedre med ungjenta.

- Men det er ikke gøy å bomme sånn på et skihopp og hoppe så mye for tidlig. Det har aldri skjedd før nårt jeg har hoppet på ski noen gang. At det skulle skje i dag er litt krise for min del, sier hun til tv-kanalen.

Både Daniel André Tande og Maren Lundby forbedret sine lengder i andre omgang, med henholdsvis 95 og 93,5 meter, og dermed kunne Andreas Stjernen hoppe Norge inn til femteplass med sine 91 meter i siste pulje.

Vinnerne fra Tyskland kunne ingen gjøre noe med.

Laget vant med 36,2 poeng ned til Østerrike på sølvplass, mens Japan tok bronsemedaljen.