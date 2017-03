Derfor forsvant Hetland etter VM-bragden

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Den norske landslagstreneren klarte ikke å holde tårene tilbake da han snakket med NRK etter at det norske laget med Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh tok gull på herrestafetten.

Hetland trengte flere sekunder på å hente seg underveis i intervjuet, men fikk etter hvert fortalt det norske folk hvor imponert han var over sine egne elever.

Etter en kort runde med TV-intervjuer, forsvant imidlertid Hetland.

Dagen derpå forteller den norske treneren til Nettavisen at han mente løperne fortjente fokuset etter stafetten.

- Utøverne kom rett bak meg, og det er mer spennende å skrive om dem, sier Hetland til Nettavisen.

Les alt om VM i Lahti her

Følelser i sving

Han legger ikke skjul på at det var mange følelser i sving etter stafettbragden. VM-gullet var hans første som hovedtrener for det norske landslaget.

- Det ble en super dag og litt den samme følelsen som når man vinner sitt første gull alene. Nå var jeg så heldig å få oppleve det som trener for Norge, forklarer Hetland.

- Det går følelser gjennom kroppen og gutta fortjente det så inderlig. Både gutta på laget og hele støtteapparatet, forteller treneren.

Han skjemmes ikke over å ha felt noen tårer foran norske TV-seere.

- Jeg har ikke noe problem med å vise følelser når det er sånn som i går, sier Hetland.

FEMMILA: Sjur Røthe (t.v.), Anders Gløersen, Hans Christer Holund, Petter Northug og trener Tor Arne Hetland under pressekonferansen for herrer lørdag morgen.

Måtte vrake flere

Lørdag morgen presenterte Hetland laget som skal gå 50-kilometeren for Norge i Lahti på mesterskapets siste dag. Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Anders Gløersen og Sjur Røthe har alle fått sjansen av landslagsledelsen.

Det betyr at tre av fire løpere som sikret Norge gull på stafetten må se løpet fra tribunen.

- Det er beinhardt i den norske troppen. Det er mange som har lyst til å gå femmil, men vi endte opp med dette laget her med tanke på at de er uthvilt og klar til dyst på 50-kilometeren. Selv om de sier at de fikk beskjed i dag tidlig, har de forberedt seg som de skal kunne gå 50-kilometeren maksimalt, sier Hetland til Nettavisen.

Ingen av de norske herrene har så langt tatt et individuelt gull under VM i Lahti. Søndagens femmil blir dermed siste mulighet.

LIVE: Følg alle konkurransene fra VM direkte her

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!