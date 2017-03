Disse skal gå herrestafetten for Norge

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Etter først å ha avlyst den planlagte pressekonferansen på formiddagen, kunne Hetland sent torsdag ettermiddag fortelle norsk presse i Lahti at han har tatt ut Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh til å gå fredagens stafett for Norge.

Det betyr at blant andre Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo må se stafetten som tilskuere.

- Det har vært en lang sesong og mange som har gått gode skirenn, men de siste dagene har laget satt seg, sier Hetland.

Den norske landslagstreneren har taktikken klar for hvordan de norske herrene skal kopiere kvinnenes bragd på stafetten.

- Vi har ambisjoner om å prøve og skrelle av et og et lag underveis. Forhåpentlig kan vi slippe unna en spurt, forklarer Hetland.

Les alt om VM i Lahti her

Overrasket over svensken



Norge må finne seg i å være favoritter fredag, men Sverige sammen med Russland og Finland er blant lagene som kan komme til å gi nordmennene hard kamp.

Skulle svenskene henge med hele veien inn, er det Calle Halfvarsson som må slås i spurten av ankermann Krogh.

Nordmannen har imidlertid et psykisk overtak på Halfvarsson etter å ha knust ham på sisteetappen i stafett tidligere i vinter.

Det er en av grunnene til at Halfvarsson før VM-stafetten har uttalt at han ikke ønsker å gå fjerde etappe for Sverige.

Landslagstrener Hetland trekker på smilebåndet når han får høre at Halfvarsson er tatt ut som ankermann for Sverige.

- Vil han gå siste likevel?

Han blir riktignok fort mer seriøs og mener svensken er en mann Norge må se opp for.

- Calle er en utrolig god skiløper med en god avslutning. Kommer de inn side om side; Finn, Ustjugov og Calle, blir det spennende. Jeg håper at det blir sånn som det har vært tidligere i vinter, forteller Hetland.

MØTER KROGH: Calle Halfvarsson må ut i ny duell mot Finn Hågen Krogh på fredagens stafett.

Psykisk overtak

En annen mann Krogh helt klart må se opp for er nevnte Sergej Ustjugov. Russeren har med sine to VM-gull så langt i mesterskapet vist at han er i kanonform.

Men Krogh har vist at han er i stand til å hamle opp med VM-kongen. På stafetten i La Clusaz tidligere i sesongen, parkerte han russeren før mål.

- Det er en erfaring som Finn har ifra tidligere. Han vet hva han skal gjøre. Martin har for sikkerhets skyld lovet ham 30 sekunders forsprang, så han har litt gå på i tillegg, sier Hetland til Nettavisen.

ANKERMANN: Finn Hågen Krogh er Norges ankermann på VM-stafetten i Lahti.

Avlyste pressekonferanse



Sent onsdag kveld opplyste Norges Skiforbund at den planlagte pressekonferansen med norges stafettlag torsdag morgen var avlyst.

Trolig ville det norske laget ikke gi konkurrentene noen fordel ved å offentliggjøre laget før det var nødvendig.

Avlysningen fikk Torbjörn Nordvall til å reagere. Han var i 11 år pressesjef for det svenske skilandslaget og er nåværende personlig medierådgiver for Charlotte Kalla. Han er også aktiv langrennsblogger for Nettavisen.

- Jeg har forståelse for det taktiske spillet, men jeg synes fortsatt man skal holde pressekonferanse og ha med noen utøvere, for noen må jo være klare. De trenger ikke avsløre hvilken etappe utøverne skal gå, men å avlyse hele konferansen synes jeg ikke er bra mot journalistene, som skal skape oppmerksomhet og øke interessen for sporten, sa Nordvall til Nettavisen torsdag formiddag.

LIVE: Følg alle konkurransene fra VM direkte her

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!