Dramatisk for Weng: - Trodde jeg skulle svime av

LAHTI (Nettavisen): - Den siste kilometeren ble et helsike for meg. Jeg trodde jeg skulle svime av, jeg fikk ikke puste, og jeg måtte konsentrere meg skikkelig i de siste nedoverbakkene. Men jeg klarte å kjempe meg inn, sier Weng på pressekonferansen etter rennet.

Hun tok altså andreplassen bak Marit Bjørgen da Norge imponerte stort og tok firedobbelt norsk på VMs siste konkurranse på kvinnesiden.

På spørsmål om hun var nær å besvime fordi hun var så sliten, er 25-åringen usikker.

- Jeg vet ikke. Jeg har hatt det sånn noen ganger før. På Lillehammer for to år siden skjedde det og det har skjedd av og til før. Jeg vet ikke helt hvorfor det skjer. Det er kjempeubehagelig. Det var nesten som jeg trodde det skulle slukne for meg på oppløpet, men jeg skulle ikke tape. Jeg hadde Finn (Hågen Krogh) og Petter (Northug) i bakhodet. De gir seg ikke og har et sterkt hode. Denne gangen skulle jeg tenke på dem. Det gjorde jeg, røper hun.

- Det har altså skjedd før?

- Ja, men jeg har i hvert fall ikke daua eller svimet av, men det er kjempeubehagelig. Jeg stod på inn og det gikk heldigvis bra, sier hun.

- Hater å gå langt

Og det til tross for at Weng ikke akkurat er tilhenger av slike langdistansekonkurranser.

- Jeg hater å gå så langt, men i dag var det et føre som passet meg. Jeg hadde sykt gode ski, og for meg var det perfekt føre og en perfekt dag, sier hun.

GULL: Marit Bjørgen sikret seg enda et gull på lørdagens 30-kilometer i Lahti.

Hun røper at hun avslutningsvis i rennet vurderte å sette en støkk i Bjørgen og prøve å ta gullet selv.

- Mot slutten hadde jeg egentlig lyst til å gå selv i den siste bakken, bare for å skremme Marit litt. Jeg angrer litt på at jeg ikke gjorde det, siden jeg ikke kjørte så bra nedover, og det er bittert at det er mulig å kjøre så dårlig i den svingen som jeg gjorde. Men jeg er veldig fornøyd, sier Weng.

- Basert på det som har skjedd før i mesterskapet. Hvor viktig var det her?

- For meg var det veldig opptur. Det var det beste som kunne skjedd på slutten. Jeg hadde egentlig ingen forventninger i dag, men jeg så på været og tenkte «shit, i dag kan det faktisk bli bra». Men jeg har gått alle skirennene her og begynner å bli litt lei Lahti. Allerede i traileren så jeg på flybilletter hjem. Jeg hadde lyst til å gå altså, men jeg hadde også veldig lyst til å komme meg hjem i dag, men heldigvis ble det veldig bra til slutt. Jeg trengte virkelig den oppturen i dag, sier hun.

I tillegg til henne gikk Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga og Marit Bjørgen distansen for Norge.

VM i nordiske grener avsluttes med femmila for menn søndag. Nettavisen er til stede i Finland til siste slutt.

