Falla hyller vrakede Østberg: - Hadde vært dumt å ikke få råd

LAHTI (Nettavisen): Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen gikk torsdag inn til gull på stafetten under VM i Lahti. Det norske laget vant helt suverent.

Seiersmarginen ned til Sverige på andreplass var på over et minutt.

Falla gikk den første etappen og leverte et meget solid løp, til tross for at hun ikke har gått mange slike stafetter i tidligere mesterskap.

Da hun snakket med pressen etter løpet, avslører imidlertid 26-åringen at det i forkant av stafetten var full forvirring om hvem som skulle gå for det norske laget.

Ingvild Flugstad Østberg var nemlig også en sterk kandidat, men jenta fra Gjøvik ble vraket av landslagsledelsen i siste time.

- Veldig synd



Det åpnet for at Falla, som torsdag vant sitt tredje gull under VM i Lahti, kunne komme inn på laget. Falla sier at det var med blandede følelser at hun kom inn på laget til fordel for sin gode lagvenninne Østberg.

- Jeg trodde på forhånd at det skulle stå mellom meg og Astrid, men så presterte Astrid, og så fikk hun plass, samtidig har ikke Ingvild vist helt form. Da visste vi ikke hvem som skulle gå, forteller Falla til pressen.

- Verken jeg, Astrid eller Ingvild visste noe. Det er veldig synd at de måtte vrake Ingvild, som har hatt en ekstremt bra sesong, men på en annen side så er det godt for meg at jeg får gå. Det var en vanskelig situasjon og det tok litt tid før jeg kunne glede meg over at jeg skulle gå. Jeg hadde virkelig håpet at Ingvild skulle lykkes i dette mesterskapet her, sier Falla.

Fikk tips av Østberg



På spørsmål fra Nettavisen forteller Falla at hun fikk gode råd av av den mer erfarne stafettløperen Østberg før gullrennet.

- Ja, jeg fikk gode tips av Ingvild. Hun har gått mange førsteetapper, så det hadde vært veldig dumt å ikke få råd av henne, forteller 26-åringen.

- Hva sa hun til deg?

- Hun sa at det kom til å føles ut som det gikk sakte i starten og at jeg ikke skulle la meg stresse av det. Og så sa hun at jeg skulle prøve å gå i de siste bakkene og det var det jeg gjorde, forteller Falla til Nettavisen.

- God venninne



Sprinteren hyller lagvenninnens bidrag til stafettseieren.

- Ingvild ga meg en klem og så fikk jeg noen tips. Det var fint at hun delte erfaringer med meg og det sier mye om hvor fin idrettsutøver og god venninne hun er, mener den tredobbelte verdensmesteren.

FIKK IKKE GÅ, MEN BIDRO: Ingvild Flugstad Østberg.

- Jeg kjente på det at det er sterke løpere som ikke fikk gå stafetten, og derfor var det viktig for meg å vise at jeg kan få det til, jeg og. Jeg var veldig spent, men fikk veldig mange gode råd av de som ikke skulle gå og de på laget. Det ga meg trygghet, sier Falla i pressesonen etter løpet.

Heidi Weng var en annen av de norske jentene som ga Falla gode råd før stafetten og forteller at 26-åringen fulgte dem til punkt og prikke.

- Jeg sa til Maiken at «det er en veldig lett løype å henge, den suger krefter, så det er lett å komme bakfra. Så selv om det går sakte, så ta det pent og ikke bruk krefter. Her skal du bare knuse til på sisterunden». Hun gjorde akkurat det hun fikk beskjed om og er vanvittig sterk. Imponerende, hun er kjempegod, sier Weng til Nettavisen.

Tre gull



I tillegg til stafetten, har Falla fått med seg gull på sprinten og lagsprint. I sistnevnte øvelse gikk hun sammen med nettopp Heidi Weng.

- Jeg hadde håpet å få én medalje, nå har jeg tre gull. Jeg skjønner det ikke helt, sier Falla til Nettavisen.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

